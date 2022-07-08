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В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО - РИА Новости, 08.07.2022
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https://ria.ru/20220708/nikolaev-1801348953.html
В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО
В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО - РИА Новости, 08.07.2022
В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приехали в Николаев для проведения карательных рейдов против пророссийски настроенных граждан и недовольных... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:35
2022-07-08T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
киев
одесса
служба безопасности украины
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны украины
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приехали в Николаев для проведения карательных рейдов против пророссийски настроенных граждан и недовольных киевским режимом, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве &lt;…&gt; для этого из Киева, Одессы и Львова прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами", специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения", — заявил он.Генерал обратил внимание на "особый цинизм" киевского режима, готового принести в жертву жизни собственных граждан для достижения преступных целей. В итоге они полностью повторяют методы, применявшиеся нацистами на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны, добавил Мизинцев.Он также сообщил, что, согласно проверенным данным, многие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины имеют наркотическую зависимость и многочисленные судимости за разбой, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.Эта информация подтверждает, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом, пояснил начальник НЦУО.Ранее хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные о сотрудниках ГУР Украины, а также связанных с ними лиц. Обнародованная информация содержит в том числе криминальные характеристики сотрудников, среди которых есть наркозависимые и судимые за тяжкие преступления. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220706/provokatsii-1800610497.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
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в мире, николаев (украина), киев, одесса, служба безопасности украины, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны украины, михаил мизинцев, россия
21:35 08.07.2022 (обновлено: 22:06 08.07.2022)
 
В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО

Минобороны: сотрудники СБУ и нацбата "Цунами" прибыли в Николаев для карательных рейдов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приехали в Николаев для проведения карательных рейдов против пророссийски настроенных граждан и недовольных киевским режимом, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве <…> для этого из Киева, Одессы и Львова прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами", специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения", — заявил он.
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Генерал обратил внимание на "особый цинизм" киевского режима, готового принести в жертву жизни собственных граждан для достижения преступных целей. В итоге они полностью повторяют методы, применявшиеся нацистами на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны, добавил Мизинцев.
Он также сообщил, что, согласно проверенным данным, многие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины имеют наркотическую зависимость и многочисленные судимости за разбой, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
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Эта информация подтверждает, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом, пояснил начальник НЦУО.
"Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", — заключил Мизинцев.
Ранее хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные о сотрудниках ГУР Украины, а также связанных с ними лиц. Обнародованная информация содержит в том числе криминальные характеристики сотрудников, среди которых есть наркозависимые и судимые за тяжкие преступления.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)КиевОдессаСлужба безопасности УкраиныНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны УкраиныМихаил МизинцевРоссия
 
 
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