https://ria.ru/20220708/nikolaev-1801348953.html

В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО

В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО - РИА Новости, 08.07.2022

В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приехали в Николаев для проведения карательных рейдов против пророссийски настроенных граждан и недовольных... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:35

2022-07-08T21:35

2022-07-08T22:06

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национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приехали в Николаев для проведения карательных рейдов против пророссийски настроенных граждан и недовольных киевским режимом, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве <…> для этого из Киева, Одессы и Львова прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами", специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения", — заявил он.Генерал обратил внимание на "особый цинизм" киевского режима, готового принести в жертву жизни собственных граждан для достижения преступных целей. В итоге они полностью повторяют методы, применявшиеся нацистами на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны, добавил Мизинцев.Он также сообщил, что, согласно проверенным данным, многие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины имеют наркотическую зависимость и многочисленные судимости за разбой, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.Эта информация подтверждает, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом, пояснил начальник НЦУО.Ранее хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные о сотрудниках ГУР Украины, а также связанных с ними лиц. Обнародованная информация содержит в том числе криминальные характеристики сотрудников, среди которых есть наркозависимые и судимые за тяжкие преступления. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220706/provokatsii-1800610497.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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