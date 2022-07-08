https://ria.ru/20220708/neft-1801120811.html
Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада
Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада
Энергетический кризис, как и продовольственный, начался не сегодня - это результат авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:13
2022-07-08T09:13
2022-07-08T09:14
в мире
россия
сергей лавров
нефть
природный газ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798752946_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_19e7d02fb1e11e5312776151505341ed.jpg
ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Энергетический кризис, как и продовольственный, начался не сегодня - это результат авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению "зеленого перехода", заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров."Они (эти кризисы - ред.) были результатом авантюрной, непродуманной и ошибочной политики Запада, в том числе по форсированному внедрению так называемой зеленой трансформации, в том числе по искусственному вмешательству в механизмы регулирования спроса и потребления",- отметил глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798752946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10e4553ce24e24ccb83e1177e0c74a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, нефть, природный газ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:13 08.07.2022 (обновлено: 09:14 08.07.2022)
Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада
Лавров: энергетический кризис начался не сегодня, это результат авантюрной политики Запада