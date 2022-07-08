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Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада - РИА Новости, 08.07.2022
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Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада
Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада
Энергетический кризис, как и продовольственный, начался не сегодня - это результат авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:13
2022-07-08T09:14
в мире
россия
сергей лавров
нефть
природный газ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Энергетический кризис, как и продовольственный, начался не сегодня - это результат авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению "зеленого перехода", заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров."Они (эти кризисы - ред.) были результатом авантюрной, непродуманной и ошибочной политики Запада, в том числе по форсированному внедрению так называемой зеленой трансформации, в том числе по искусственному вмешательству в механизмы регулирования спроса и потребления",- отметил глава российской дипломатии.
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в мире, россия, сергей лавров, нефть, природный газ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:13 08.07.2022 (обновлено: 09:14 08.07.2022)
 
Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада

Лавров: энергетический кризис начался не сегодня, это результат авантюрной политики Запада

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Энергетический кризис, как и продовольственный, начался не сегодня - это результат авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению "зеленого перехода", заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.
"По продовольственной и энергетической безопасности очень подробно в соответствии с теми разъяснениями, которые неоднократно давал президент (РФ Владимир) Путин, показали истоки этих кризисов, которые начались не сегодня, не в феврале, и даже не в прошлом году", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания глав МИД стран G20.
"Они (эти кризисы - ред.) были результатом авантюрной, непродуманной и ошибочной политики Запада, в том числе по форсированному внедрению так называемой зеленой трансформации, в том числе по искусственному вмешательству в механизмы регулирования спроса и потребления",- отметил глава российской дипломатии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 08:54
Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg
 
В миреРоссияСергей ЛавровНефтьПриродный газМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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