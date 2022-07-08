https://ria.ru/20220708/neft-1801120811.html

Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада

Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада - РИА Новости, 08.07.2022

Лавров назвал энергетический кризис результатом авантюрной политики Запада

Энергетический кризис, как и продовольственный, начался не сегодня - это результат авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:13

2022-07-08T09:13

2022-07-08T09:14

в мире

россия

сергей лавров

нефть

природный газ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Энергетический кризис, как и продовольственный, начался не сегодня - это результат авантюрной политики Запада, в том числе по форсированному проведению "зеленого перехода", заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров."Они (эти кризисы - ред.) были результатом авантюрной, непродуманной и ошибочной политики Запада, в том числе по форсированному внедрению так называемой зеленой трансформации, в том числе по искусственному вмешательству в механизмы регулирования спроса и потребления",- отметил глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html

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в мире, россия, сергей лавров, нефть, природный газ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)