https://ria.ru/20220708/neft-1801100753.html

Бразилия не станет поддерживать идею ограничить цены на российскую нефть

Бразилия не станет поддерживать идею ограничить цены на российскую нефть - РИА Новости, 08.07.2022

Бразилия не станет поддерживать идею ограничить цены на российскую нефть

Бразилия не поддержит инициативу стран "Большой семерки" установить ограничения закупочной цены при импорте российской нефти, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T03:05

2022-07-08T03:05

2022-07-08T08:13

экономика

сергей рябков

бразилия

россия

великобритания

g7

в мире

нефть

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МОНТЕВИДЕО, 8 июл — РИА Новости. Бразилия не поддержит инициативу стран "Большой семерки" установить ограничения закупочной цены при импорте российской нефти, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел.Лидеры государств G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня сообщили о намерении снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы организации "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".Замглавы МИД Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.

https://ria.ru/20220707/neft-1800895863.html

бразилия

россия

великобритания

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экономика, сергей рябков, бразилия, россия, великобритания, g7, в мире, нефть