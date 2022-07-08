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Бразилия не станет поддерживать идею ограничить цены на российскую нефть - РИА Новости, 08.07.2022
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Бразилия не станет поддерживать идею ограничить цены на российскую нефть
Бразилия не станет поддерживать идею ограничить цены на российскую нефть - РИА Новости, 08.07.2022
Бразилия не станет поддерживать идею ограничить цены на российскую нефть
Бразилия не поддержит инициативу стран "Большой семерки" установить ограничения закупочной цены при импорте российской нефти, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T03:05
2022-07-08T08:13
экономика
сергей рябков
бразилия
россия
великобритания
g7
в мире
нефть
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МОНТЕВИДЕО, 8 июл — РИА Новости. Бразилия не поддержит инициативу стран "Большой семерки" установить ограничения закупочной цены при импорте российской нефти, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел.Лидеры государств G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня сообщили о намерении снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы организации "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".Замглавы МИД Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.
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экономика, сергей рябков, бразилия, россия, великобритания, g7, в мире, нефть
03:05 08.07.2022 (обновлено: 08:13 08.07.2022)
 
Бразилия не станет поддерживать идею ограничить цены на российскую нефть

МИД Бразилии: страна не поддержит предложение G7 ограничить в цене российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков — качалок
Работа нефтяных станков — качалок - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков — качалок. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 8 июл — РИА Новости. Бразилия не поддержит инициативу стран "Большой семерки" установить ограничения закупочной цены при импорте российской нефти, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел.

"Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям", — говорится в письменном ответе ведомства на запрос агентства.

Лидеры государств G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня сообщили о намерении снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы организации "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.
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ЭкономикаСергей РябковБразилияРоссияВеликобританияG7В миреНефть
 
 
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