https://ria.ru/20220708/nato-1801155977.html
Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО
Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО - РИА Новости, 08.07.2022
Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО
Германский бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, итоги голосования во втором и третьем чтениях были подведены в пятницу на РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:37
2022-07-08T11:37
2022-07-08T11:46
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Германский бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, итоги голосования во втором и третьем чтениях были подведены в пятницу на заседании парламента.Теперь законопроект должен получить подтверждение в палате земель (бундесрате), затем он должен быть подписан президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.Ранее в МИД ФРГ заявили о том, что не исключают, что закон, который ратифицирует национальный протокол о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, может быть принят германским парламентом еще до наступления летних каникул в июле.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, германия, финляндия, швеция
11:37 08.07.2022 (обновлено: 11:46 08.07.2022)
Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО
Бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии