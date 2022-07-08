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Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО - РИА Новости, 08.07.2022
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Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО
Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО - РИА Новости, 08.07.2022
Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО
Германский бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, итоги голосования во втором и третьем чтениях были подведены в пятницу на РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:37
2022-07-08T11:46
нато
в мире
германия
финляндия
швеция
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Германский бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, итоги голосования во втором и третьем чтениях были подведены в пятницу на заседании парламента.Теперь законопроект должен получить подтверждение в палате земель (бундесрате), затем он должен быть подписан президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.Ранее в МИД ФРГ заявили о том, что не исключают, что закон, который ратифицирует национальный протокол о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, может быть принят германским парламентом еще до наступления летних каникул в июле.
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нато, в мире, германия, финляндия, швеция
11:37 08.07.2022 (обновлено: 11:46 08.07.2022)
 
Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО

Бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Германский бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, итоги голосования во втором и третьем чтениях были подведены в пятницу на заседании парламента.
Теперь законопроект должен получить подтверждение в палате земель (бундесрате), затем он должен быть подписан президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Ранее в МИД ФРГ заявили о том, что не исключают, что закон, который ратифицирует национальный протокол о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, может быть принят германским парламентом еще до наступления летних каникул в июле.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
НАТОВ миреГерманияФинляндияШвеция
 
 
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