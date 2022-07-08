https://ria.ru/20220708/nato-1801155977.html

Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО

Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО - РИА Новости, 08.07.2022

Бундестаг поддержал законопроект о расширении НАТО

Германский бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, итоги голосования во втором и третьем чтениях были подведены в пятницу на РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:37

2022-07-08T11:37

2022-07-08T11:46

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германия

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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Германский бундестаг поддержал законопроект о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, итоги голосования во втором и третьем чтениях были подведены в пятницу на заседании парламента.Теперь законопроект должен получить подтверждение в палате земель (бундесрате), затем он должен быть подписан президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.Ранее в МИД ФРГ заявили о том, что не исключают, что закон, который ратифицирует национальный протокол о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, может быть принят германским парламентом еще до наступления летних каникул в июле.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

германия

финляндия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, германия, финляндия, швеция