https://ria.ru/20220708/nato-1801097970.html
Украина не отказывается от пути в НАТО, заявил Зеленский
Украина не отказывается от пути в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.07.2022
Украина не отказывается от пути в НАТО, заявил Зеленский
Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией безопасности Украины ее вступление в НАТО и заявил, что его страна не отказалась "от этого пути". РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T01:07
2022-07-08T01:07
2022-07-08T01:57
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией безопасности Украины ее вступление в НАТО и заявил, что его страна не отказалась "от этого пути".Украинские власти ранее говорили, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в альянсе и готовы удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны великих держав в качестве одной из составляющих урегулирования конфликта с Россией."Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути", — добавил он.Зеленский приветствовал согласие НАТО принять в свои ряды Швецию и Финляндию. Он заявил, что такое же решение в отношении Украины позволило бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи его стране."Весь мир помогает Украине, некоторые оказывают гуманитарную помощь, другие — финансовую или военную. Обе палаты (конгресса) в США помогают нам. Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО", — сказал Зеленский.
https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html
https://ria.ru/20220707/ukraina-1800927971.html
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в мире, украина, россия, швеция, нато, вашингтон
01:07 08.07.2022 (обновлено: 01:57 08.07.2022)
Украина не отказывается от пути в НАТО, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский заявил, что Киев не отказывается от пути в НАТО