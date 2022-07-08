https://ria.ru/20220708/napadenie-1801111428.html

Посол России в Японии осудил "варварское" нападение на экс-премьера Абэ

Посол России в Японии осудил "варварское" нападение на экс-премьера Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Посол России в Японии осудил "варварское" нападение на экс-премьера Абэ

Посол России в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением "варварского нападения" на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:05

2022-07-08T08:05

2022-07-08T08:15

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синдзо абэ

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

михаил галузин

нара (город)

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением "варварского нападения" на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ."Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение", - отмечается в сообщении, размещенного на странице посольства в соцсетях.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.

https://ria.ru/20220708/napadenie-1801107621.html

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в мире, токио, япония, синдзо абэ, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ, михаил галузин, нара (город)