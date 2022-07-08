https://ria.ru/20220708/nagrada-1801274895.html

В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность"

В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность" - РИА Новости, 08.07.2022

В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность"

В День семьи, любви и верности сорока семейным парам Тверской области вручили медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:40

2022-07-08T16:40

2022-07-08T16:40

тверская область

игорь руденя

общество

россия

тверская область

день семьи, любви и верности в россии

день семьи, любви и верности

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ТВЕРЬ, 8 июл — РИА Новости. В День семьи, любви и верности сорока семейным парам Тверской области вручили медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства.Торжественная церемония прошла в областной столице во Дворце бракосочетания Тверской области."Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, щедрыми на родительскую любовь и заботу, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и преданности Отечеству. Крепкие и здоровые семьи передают из поколения в поколение многовековые духовно-нравственные ценности нашего народа, являются прочной основой развития Тверской области и всей России. Благодарю вас за верность семейным традициям нашего народа", – отметил в приветствии глава региона Игорь Руденя.В частности, медалью "За любовь и верность" за вклад в укрепление духовности общества, воплощение высоких идеалов супружества награждены две семи, которые в этом году отмечают 60-летие совместной жизни.

https://ria.ru/20220705/turizm-1800429441.html

россия

тверская область

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Алёна Пава

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