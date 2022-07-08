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В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность"
В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность" - РИА Новости, 08.07.2022
В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность"
В День семьи, любви и верности сорока семейным парам Тверской области вручили медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:40
2022-07-08T16:40
2022-07-08T16:40
тверская область
игорь руденя
общество
россия
тверская область
день семьи, любви и верности в россии
день семьи, любви и верности
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ТВЕРЬ, 8 июл — РИА Новости. В День семьи, любви и верности сорока семейным парам Тверской области вручили медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства.Торжественная церемония прошла в областной столице во Дворце бракосочетания Тверской области."Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, щедрыми на родительскую любовь и заботу, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и преданности Отечеству. Крепкие и здоровые семьи передают из поколения в поколение многовековые духовно-нравственные ценности нашего народа, являются прочной основой развития Тверской области и всей России. Благодарю вас за верность семейным традициям нашего народа", – отметил в приветствии глава региона Игорь Руденя.В частности, медалью "За любовь и верность" за вклад в укрепление духовности общества, воплощение высоких идеалов супружества награждены две семи, которые в этом году отмечают 60-летие совместной жизни.
https://ria.ru/20220705/turizm-1800429441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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