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В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность" - РИА Новости, 08.07.2022
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Тверская область
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В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность"
В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность" - РИА Новости, 08.07.2022
В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность"
В День семьи, любви и верности сорока семейным парам Тверской области вручили медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:40
2022-07-08T16:40
тверская область
игорь руденя
общество
россия
тверская область
день семьи, любви и верности в россии
день семьи, любви и верности
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ТВЕРЬ, 8 июл — РИА Новости. В День семьи, любви и верности сорока семейным парам Тверской области вручили медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства.Торжественная церемония прошла в областной столице во Дворце бракосочетания Тверской области."Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, щедрыми на родительскую любовь и заботу, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и преданности Отечеству. Крепкие и здоровые семьи передают из поколения в поколение многовековые духовно-нравственные ценности нашего народа, являются прочной основой развития Тверской области и всей России. Благодарю вас за верность семейным традициям нашего народа", – отметил в приветствии глава региона Игорь Руденя.В частности, медалью "За любовь и верность" за вклад в укрепление духовности общества, воплощение высоких идеалов супружества награждены две семи, которые в этом году отмечают 60-летие совместной жизни.
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игорь руденя, общество, россия, тверская область, день семьи, любви и верности в россии, день семьи, любви и верности
16:40 08.07.2022
 

В Тверской области 40 пар наградили медалью "За любовь и верность"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиМедали "За любовь и верность" на торжественной церемонии в День семьи, любви и верности
Медали За любовь и верность на торжественной церемонии в День семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 8 июл — РИА Новости. В День семьи, любви и верности сорока семейным парам Тверской области вручили медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественная церемония прошла в областной столице во Дворце бракосочетания Тверской области.
"Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, щедрыми на родительскую любовь и заботу, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и преданности Отечеству. Крепкие и здоровые семьи передают из поколения в поколение многовековые духовно-нравственные ценности нашего народа, являются прочной основой развития Тверской области и всей России. Благодарю вас за верность семейным традициям нашего народа", – отметил в приветствии глава региона Игорь Руденя.
В частности, медалью "За любовь и верность" за вклад в укрепление духовности общества, воплощение высоких идеалов супружества награждены две семи, которые в этом году отмечают 60-летие совместной жизни.
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Тверская областьИгорь РуденяОбществоРоссияТверская областьДень семьи, любви и верности в РоссииДень семьи, любви и верности
 
 
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