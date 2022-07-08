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Западные наемники сравнили боевые действия на Украине и в Афганистане - РИА Новости, 08.07.2022
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Западные наемники сравнили боевые действия на Украине и в Афганистане
Западные наемники сравнили боевые действия на Украине и в Афганистане - РИА Новости, 08.07.2022
Западные наемники сравнили боевые действия на Украине и в Афганистане
Воюющие за Украину западные наемники, многие из которых - ветераны войн в Афганистане и Ираке, заявили, что никогда не сталкивались с условиями ведения боевых... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:52
2022-07-08T18:35
в мире
владимир путин
украина
афганистан
россия
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Воюющие за Украину западные наемники, многие из которых - ветераны войн в Афганистане и Ираке, заявили, что никогда не сталкивались с условиями ведения боевых действий, подобными тем, в которых они сражаются сейчас, пишет газета New York Times.По сообщению издания, воюя в ближневосточных государствах, американские и британские военные могли рассчитывать на поддержку с воздуха и другую критически важную поддержку. На Украине же они сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие продовольствия или даже современных боевых средств."Это куда напряженнее того, что я видел в Афганистане. Это битва, битва", - заявил бывший десантник армии США, который представился именем Брайан.Как сообщает издание, из-за суровых условий страну покинули некоторые из сотен иностранцев, прибывших сражаться на стороне Украины. Многие из тех, кто остался, стали работать непосредственно на украинские войска, которые, в частности, испытывают потребность в медиках.Кроме того, газета пишет, что на Украине наблюдаются проблемы с организацией службы иностранцев. С начала вооруженного конфликта в страну прибыли не только опытные бойцы, но также люди, которым захотелось "впервые испытать вкус сражения", и даже сторонники праворадикальных воззрений, ищущие единомышленников. Отмечается также, что в первое время в стране не было какой-либо структуры, которая позволила бы распределить прибывших по подходящим подразделениям, в результате чего некоторым из прибывшим пришлось просто вернуться домой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, афганистан, россия
17:52 08.07.2022 (обновлено: 18:35 08.07.2022)
 
Западные наемники сравнили боевые действия на Украине и в Афганистане

NYT: наемники-ветераны считают, что в Ираке и Афганистане было проще, чем на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Воюющие за Украину западные наемники, многие из которых - ветераны войн в Афганистане и Ираке, заявили, что никогда не сталкивались с условиями ведения боевых действий, подобными тем, в которых они сражаются сейчас, пишет газета New York Times.
По сообщению издания, воюя в ближневосточных государствах, американские и британские военные могли рассчитывать на поддержку с воздуха и другую критически важную поддержку. На Украине же они сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие продовольствия или даже современных боевых средств.
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"Это куда напряженнее того, что я видел в Афганистане. Это битва, битва", - заявил бывший десантник армии США, который представился именем Брайан.
Как сообщает издание, из-за суровых условий страну покинули некоторые из сотен иностранцев, прибывших сражаться на стороне Украины. Многие из тех, кто остался, стали работать непосредственно на украинские войска, которые, в частности, испытывают потребность в медиках.
Кроме того, газета пишет, что на Украине наблюдаются проблемы с организацией службы иностранцев. С начала вооруженного конфликта в страну прибыли не только опытные бойцы, но также люди, которым захотелось "впервые испытать вкус сражения", и даже сторонники праворадикальных воззрений, ищущие единомышленников. Отмечается также, что в первое время в стране не было какой-либо структуры, которая позволила бы распределить прибывших по подходящим подразделениям, в результате чего некоторым из прибывшим пришлось просто вернуться домой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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