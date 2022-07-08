https://ria.ru/20220708/museum-1801268488.html

Глава Музеев Кремля примет участие в форуме директоров музеев в Китае

Глава Музеев Кремля примет участие в форуме директоров музеев в Китае - РИА Новости, 08.07.2022

Глава Музеев Кремля примет участие в форуме директоров музеев в Китае

Глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина примет участие в глобальном форуме директоров музеев, организованном Национальным музеем Китая, сообщает... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:12

2022-07-08T17:12

2022-07-08T17:13

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румыния

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лихтенштейн

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культура

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина примет участие в глобальном форуме директоров музеев, организованном Национальным музеем Китая, сообщает пресс-служба учреждения.Мероприятие организуется в ходе проекта "Рука об руку: Приобщение к великолепию мировой культуры". В частности, в нем участвуют Национальный музей Китая, Шанхайский музей, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Музей Востока, Национальный исторический музей Румынии, Венгерский национальный музей, Национальный музей Лихтенштейна. Они представляют самые интересные экспонаты из своих собраний, выбранные их директорами.Тема форума в этом году — "Вызов и настойчивость: ответственность музеев в наше время". Выступление Гагариной в качестве особого гостя пройдет 11 июля.Она расскажет о вызовах и задачах, стоящих перед Музеями Московского Кремля в связи с грядущим переездом институции в новое здание на Красной площади.

https://ria.ru/20220518/muzei-1789105255.html

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китай

лихтенштейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, елена гагарина, румыния, китай, лихтенштейн, музеи, культура