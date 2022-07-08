Рейтинг@Mail.ru
Глава Музеев Кремля примет участие в форуме директоров музеев в Китае - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220708/museum-1801268488.html
Глава Музеев Кремля примет участие в форуме директоров музеев в Китае
Глава Музеев Кремля примет участие в форуме директоров музеев в Китае - РИА Новости, 08.07.2022
Глава Музеев Кремля примет участие в форуме директоров музеев в Китае
Глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина примет участие в глобальном форуме директоров музеев, организованном Национальным музеем Китая, сообщает... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:12
2022-07-08T17:13
культура
новости культуры
елена гагарина
румыния
китай
лихтенштейн
музеи
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750351918_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_d0104c8d3a5ab73db841d055dc4a59fb.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина примет участие в глобальном форуме директоров музеев, организованном Национальным музеем Китая, сообщает пресс-служба учреждения.Мероприятие организуется в ходе проекта "Рука об руку: Приобщение к великолепию мировой культуры". В частности, в нем участвуют Национальный музей Китая, Шанхайский музей, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Музей Востока, Национальный исторический музей Румынии, Венгерский национальный музей, Национальный музей Лихтенштейна. Они представляют самые интересные экспонаты из своих собраний, выбранные их директорами.Тема форума в этом году — "Вызов и настойчивость: ответственность музеев в наше время". Выступление Гагариной в качестве особого гостя пройдет 11 июля.Она расскажет о вызовах и задачах, стоящих перед Музеями Московского Кремля в связи с грядущим переездом институции в новое здание на Красной площади.
https://ria.ru/20220518/muzei-1789105255.html
румыния
китай
лихтенштейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750351918_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91faa55a74b38203074394176ab9f9f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, елена гагарина, румыния, китай, лихтенштейн, музеи, культура
17:12 08.07.2022 (обновлено: 17:13 08.07.2022)
 
Глава Музеев Кремля примет участие в форуме директоров музеев в Китае

Глава Музеев Кремля Елена Гагарина примет участие в форуме директоров музеев в Китае

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает на открытии выставки "Франция и Россия. Десять веков вместе"
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает на открытии выставки Франция и Россия. Десять веков вместе - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Музеев Московского Кремля Елена Гагарина примет участие в глобальном форуме директоров музеев, организованном Национальным музеем Китая, сообщает пресс-служба учреждения.
Мероприятие организуется в ходе проекта "Рука об руку: Приобщение к великолепию мировой культуры". В частности, в нем участвуют Национальный музей Китая, Шанхайский музей, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Музей Востока, Национальный исторический музей Румынии, Венгерский национальный музей, Национальный музей Лихтенштейна. Они представляют самые интересные экспонаты из своих собраний, выбранные их директорами.
Тема форума в этом году — "Вызов и настойчивость: ответственность музеев в наше время". Выступление Гагариной в качестве особого гостя пройдет 11 июля.
Она расскажет о вызовах и задачах, стоящих перед Музеями Московского Кремля в связи с грядущим переездом институции в новое здание на Красной площади.
Посетительница фотографирует экспонаты, представленные на выставке Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00Культура
Последняя дуэль и спор из-за кошки: что показывают в Музеях Кремля
 
КультураНовости культурыЕлена ГагаринаРумынияКитайЛихтенштейнМузеиКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала