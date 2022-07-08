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Экс-главком сил НАТО в Европе назвал Крымский мост законной целью для ВСУ - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/most-1801269440.html
Экс-главком сил НАТО в Европе назвал Крымский мост законной целью для ВСУ
Экс-главком сил НАТО в Европе назвал Крымский мост законной целью для ВСУ - РИА Новости, 08.07.2022
Экс-главком сил НАТО в Европе назвал Крымский мост законной целью для ВСУ
Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав назвал Крымский мост "законной целью" для украинских войск, власти РФ... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:31
2022-07-08T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
европа
нато
донбасс
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав назвал Крымский мост "законной целью" для украинских войск, власти РФ ранее не раз жестко критиковали подобные высказывания, в том числе сравнивая их со словами террористов и отмечая, что все попытки нанести ущерб потерпят крах и будут жестко пресечены.По словам генерала, Украина могла бы использовать для удара по мосту недавно поставленные ракеты Harpoon."Есть много западных лидеров и бывших лидеров, как я, которые сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада... Ведутся обсуждения о том, как Запад может отреагировать, если это произойдет. Несколько человек, с которыми я разговаривал, заявили, что "падение" (разрушение) Керченского моста станет огромным ударом по России. Керченский мост - законная цель", - заявил Бридлав британской газете Times.Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Следственный комитет РФ после этого проинформировал, что даст правовую оценку его высказываниям. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сравнила слова Марченко с типичным поведением террористов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Он также заявлял, что угрозы в адрес Крымского моста Кремлю известны, их принимают во внимание. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз в отношении Крымского моста, указывал, что все эти заявления берутся на заметку, подобные планы потерпят крах.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту и предупредил, что в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены. Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, безопасность сооружения и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне. По его словам, сухопутная часть Крыма прикрыта силами противовоздушной обороны максимально, полуострову ничего не угрожает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220708/most-1801159333.html
https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, европа, нато, донбасс, республика крым, крымский мост
16:31 08.07.2022
 
Экс-главком сил НАТО в Европе назвал Крымский мост законной целью для ВСУ

Бывший главком сил НАТО в Европе Бридлав назвал Крымский мост законной целью для ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав назвал Крымский мост "законной целью" для украинских войск, власти РФ ранее не раз жестко критиковали подобные высказывания, в том числе сравнивая их со словами террористов и отмечая, что все попытки нанести ущерб потерпят крах и будут жестко пресечены.
По словам генерала, Украина могла бы использовать для удара по мосту недавно поставленные ракеты Harpoon.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 11:43
Двое солдат бундесвера планировали взорвать Крымский мост, сообщили СМИ
"Есть много западных лидеров и бывших лидеров, как я, которые сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада... Ведутся обсуждения о том, как Запад может отреагировать, если это произойдет. Несколько человек, с которыми я разговаривал, заявили, что "падение" (разрушение) Керченского моста станет огромным ударом по России. Керченский мост - законная цель", - заявил Бридлав британской газете Times.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы. Следственный комитет РФ после этого проинформировал, что даст правовую оценку его высказываниям. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сравнила слова Марченко с типичным поведением террористов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Он также заявлял, что угрозы в адрес Крымского моста Кремлю известны, их принимают во внимание. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз в отношении Крымского моста, указывал, что все эти заявления берутся на заметку, подобные планы потерпят крах.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту и предупредил, что в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены. Глава Крыма Сергей Аксенов указывал, что попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, безопасность сооружения и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне. По его словам, сухопутная часть Крыма прикрыта силами противовоздушной обороны максимально, полуострову ничего не угрожает.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 13:17Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на угрозы украинских военных повредить Крымский мост
 
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