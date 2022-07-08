https://ria.ru/20220708/most-1801159333.html

Двое солдат бундесвера планировали взорвать Крымский мост, сообщили СМИ

Двое солдат бундесвера планировали взорвать Крымский мост, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2022

Двое солдат бундесвера планировали взорвать Крымский мост, сообщили СМИ

Двое солдат бундесвера, похитивших оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, планировали взорвать Крымский мост, сообщает... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:43

2022-07-08T11:43

2022-07-08T17:09

в мире

германия

крымский мост

шлезвиг-гольштейн

бундесвер германии

украина

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Двое солдат бундесвера, похитивших оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, планировали взорвать Крымский мост, сообщает издание Stern.Свои преступные намерения и детали плана по минированию и взрыву моста двое военных обсуждали по телефону. Согласно расследованию, военные таким образом намеревались помешать снабжению российской армии, однако их планам не суждено было сбыться, так как за обоими уже задолго до этого велась слежка, передает агентство dpa со ссылкой на издание.По данным расследования, они в составе преступной группы из двенадцати человек еще с прошлого года участвовали в кражах, неоднократно проникая на военные объекты в земле Шлезвиг-Гольштейн и похищая вооружение и оборудование.Прокуратура города Киль в настоящее время проводит расследование в отношении солдат по подозрению в грабеже организованной группой. В момент совершения преступлений четверо подозреваемых числились на военной службе в бундесвере.Перед арестом в ночь на 22 мая двое арестованных мужчин безуспешно пытались проникнуть на базу военных водолазов в Эккернферде, говорится в сообщении dpa. По данным полиции, подозреваемые после этого планировали выехать с похищенным оборудованием на Украину.В их доме обнаружили боеприпасы, оружие и взрывчатку, которые те намеревались частично продать, а частично использовать лично на территории Украины, сообщает dpa. С прошлого лета преступной группой было совершено не менее пяти краж со взломом.

https://ria.ru/20220701/krym-1799626570.html

https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html

германия

шлезвиг-гольштейн

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, крымский мост, шлезвиг-гольштейн, бундесвер германии, украина, киль