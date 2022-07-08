https://ria.ru/20220708/moskva-1801222207.html

Ракова: роддома Москвы получат 475 новых инкубаторов для новорожденных

Ракова: роддома Москвы получат 475 новых инкубаторов для новорожденных - РИА Новости, 08.07.2022

Ракова: роддома Москвы получат 475 новых инкубаторов для новорожденных

Московским роддомам и перинатальным центрам до 2023 года закупят 475 инкубаторов для новорожденных, которые отслеживают температуру тела, пульс, насыщенность... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:46

2022-07-08T14:46

2022-07-08T14:46

москва

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московским роддомам и перинатальным центрам до 2023 года закупят 475 инкубаторов для новорожденных, которые отслеживают температуру тела, пульс, насыщенность крови кислородом и другие параметры, сообщается на сайте мэра столицы."До конца 2023 года планируется закупить в общей сложности 475 единиц новейшего оборудования для 24 медицинских организаций ... Всего по контрактам жизненного цикла для перинатальных центров и роддомов уже закуплено 246 инкубаторов, трансформирующихся в открытую реанимационную систему. Также для стационаров запланировано приобретение 110 инкубаторов интенсивной терапии с весами и пульсоксиметром", - сообщается на сайте со ссылкой на слова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что инкубаторы необходимы для родившихся раньше срока детей или малышей с осложнениями, которые требуют интенсивного лечения и поддержания оптимальной температуры окружающей среды."В Москве ежегодно появляется на свет около шести тысяч недоношенных детей, часть из которых рождается с экстремально низкой массой тела ... Именно поэтому мы реализуем масштабную программу модернизации специального оборудования для наших родильных домов и перинатальных центров и закупаем высокотехнологичные кувезы, или, как их еще называют, инкубаторы для недоношенных детей. Они придут на смену выработавшему свой ресурс оборудованию, а также будут использоваться в новых, недавно открытых акушерских стационарах", — приводятся слова Раковой на сайте мэра.

https://ria.ru/20220628/skrining-1798824272.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анастасия ракова , общество