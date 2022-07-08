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Стартовал второй этап благоустройства возле метро БКЛ "Воронцовская" - РИА Новости, 08.07.2022
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Стартовал второй этап благоустройства возле метро БКЛ "Воронцовская"
Стартовал второй этап благоустройства возле метро БКЛ "Воронцовская" - РИА Новости, 08.07.2022
Стартовал второй этап благоустройства возле метро БКЛ "Воронцовская"
Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Воронцовская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:51
2022-07-08T09:53
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Воронцовская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что в 2020-2021 годах были выполнены работы первого этапа, в рамках которых обновили улицу Наметкина, Хлебобулочный проезд, участок Старокалужского шоссе. По словам Бирюкова, в этом году в зону благоустройства вошли улица Академика Челомея, Научный проезд и еще один участок Старокалужского шоссе от пересечения с улицей Академика Семенихина до дома № 65.Заммэра подчеркнул, что главная задача проводимых мероприятий - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции. Для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы."В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты к станции от жилых домов, воздушные кабельные линии уберем под землю, расширим и обновим тротуары, заменим асфальтобетонное покрытие на дорогах и во внутридворовых проездах, обустроим парковочные карманы", - рассказал Бирюков.Он добавил, что для пассажиров общественного транспорта установят семь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. В рамках благоустройства в районе станции появятся новые наземные пешеходные переходы, которые наряду с уже существующими оборудуют опорами контрастного освещения. Кроме того, запланирована установка 170 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе благоустройства возле станции БКЛ "Воронцовская" разобьют газон общей площадью более 31 тысяча квадратных метров, поздней осенью высадят 45 деревьев. Основные работы завершатся до конца этого года.
https://ria.ru/20220704/blagoustroystvo-1800763812.html
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общество, россия, городское хозяйство москвы, москва
09:51 08.07.2022 (обновлено: 09:53 08.07.2022)
 
Стартовал второй этап благоустройства возле метро БКЛ "Воронцовская"

Заммэра Бирюков: начался второй этап благоустройства на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди на станции "Воронцовская" южного участка Большой кольцевой линии московского метрополитена
Люди на станции Воронцовская южного участка Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди на станции "Воронцовская" южного участка Большой кольцевой линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Воронцовская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что в 2020-2021 годах были выполнены работы первого этапа, в рамках которых обновили улицу Наметкина, Хлебобулочный проезд, участок Старокалужского шоссе. По словам Бирюкова, в этом году в зону благоустройства вошли улица Академика Челомея, Научный проезд и еще один участок Старокалужского шоссе от пересечения с улицей Академика Семенихина до дома № 65.
Заммэра подчеркнул, что главная задача проводимых мероприятий - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции. Для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены проходы.
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"В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты к станции от жилых домов, воздушные кабельные линии уберем под землю, расширим и обновим тротуары, заменим асфальтобетонное покрытие на дорогах и во внутридворовых проездах, обустроим парковочные карманы", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что для пассажиров общественного транспорта установят семь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. В рамках благоустройства в районе станции появятся новые наземные пешеходные переходы, которые наряду с уже существующими оборудуют опорами контрастного освещения. Кроме того, запланирована установка 170 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе благоустройства возле станции БКЛ "Воронцовская" разобьют газон общей площадью более 31 тысяча квадратных метров, поздней осенью высадят 45 деревьев. Основные работы завершатся до конца этого года.
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