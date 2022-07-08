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ЦБ раскрыл легенды мошенников, прикидывающихся сотовыми операторами - РИА Новости, 08.07.2022
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ЦБ раскрыл легенды мошенников, прикидывающихся сотовыми операторами
ЦБ раскрыл легенды мошенников, прикидывающихся сотовыми операторами - РИА Новости, 08.07.2022
ЦБ раскрыл легенды мошенников, прикидывающихся сотовыми операторами
Мошенники, которые стали обзванивать россиян под видом сотовых операторов, используют легенды об угрозах прекращения работы номера или необходимости... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:18
2022-07-08T13:19
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мошенники, которые стали обзванивать россиян под видом сотовых операторов, используют легенды об угрозах прекращения работы номера или необходимости переоформить договор связи, чтобы получить доступ к банковским счетам своих жертв, сообщил Банк России.В конце июня ВТБ сообщал, что мошенники стали обзванивать клиентов банков под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждают своих жертв настроить переадресацию смс, таким образом они могут получить доступ в онлайн-банк. Как выяснил ВТБ, мошенники используют легенду о взломе личного кабинета абонента или телефона."Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать", - говорится в сообщении ЦБ.Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Однако в результате абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги, предупредил регулятор."Кроме того, мошенники могут сообщить, что гражданину необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда злоумышленники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера", - добавили в ЦБ.
https://ria.ru/20220706/moshenniki-1800555072.html
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технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, происшествия
13:18 08.07.2022 (обновлено: 13:19 08.07.2022)
 
ЦБ раскрыл легенды мошенников, прикидывающихся сотовыми операторами

ЦБ сообщил, что мошенники используют легенды об угрозах прекращения работы номера

© Fotolia / StudioPortoSabbiaВызов
Вызов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Fotolia / StudioPortoSabbia
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мошенники, которые стали обзванивать россиян под видом сотовых операторов, используют легенды об угрозах прекращения работы номера или необходимости переоформить договор связи, чтобы получить доступ к банковским счетам своих жертв, сообщил Банк России.
В конце июня ВТБ сообщал, что мошенники стали обзванивать клиентов банков под видом службы поддержки сотовых операторов и вынуждают своих жертв настроить переадресацию смс, таким образом они могут получить доступ в онлайн-банк. Как выяснил ВТБ, мошенники используют легенду о взломе личного кабинета абонента или телефона.
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"Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать", - говорится в сообщении ЦБ.
Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Однако в результате абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги, предупредил регулятор.
"Кроме того, мошенники могут сообщить, что гражданину необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда злоумышленники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера", - добавили в ЦБ.
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