https://ria.ru/20220708/moshenniki-1801106308.html
В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации
В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации - РИА Новости, 08.07.2022
В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации
Полиция в Казани задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:12
2022-07-08T07:12
2022-07-08T07:12
специальная военная операция на украине
происшествия
казань
россия
ирина волк
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция в Казани задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По её словам, в мае этого года женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками Банка России — из-за якобы утечки данных ей требовалось застраховать ее расчетные счета. Она несколько дней подряд под контролем аферистов снимала деньги и переводила их мошенникам. Всего злоумышленники "обогатились" на более чем 12,7 миллиона рублей.Более того, в эту сумму вошли выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве."Полицейские задержали в городе Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения" — рассказала Волк.Она добавила, что задержанные организовали в арендованной квартире настоящий штаб. Из него они координировали операции по обналичиванию и переводу денег. "При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт", — подытожила она.Расследование дела продолжается.
https://ria.ru/20220603/moshennichestvo-1793004905.html
казань
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия, ирина волк, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации
В Казани задержали мошенников, обокравших мать военного, погибшего в спецоперации
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция в Казани задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, в мае этого года женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками Банка России — из-за якобы утечки данных ей требовалось застраховать ее расчетные счета. Она несколько дней подряд под контролем аферистов снимала деньги и переводила их мошенникам. Всего злоумышленники "обогатились" на более чем 12,7 миллиона рублей.
Более того, в эту сумму вошли выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
"Полицейские задержали в городе Казани
четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения" — рассказала Волк.
Она добавила, что задержанные организовали в арендованной квартире настоящий штаб. Из него они координировали операции по обналичиванию и переводу денег. "При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт", — подытожила она.
Расследование дела продолжается.