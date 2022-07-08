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В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/moshenniki-1801106308.html
В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации
В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации - РИА Новости, 08.07.2022
В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации
Полиция в Казани задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:12
2022-07-08T07:12
специальная военная операция на украине
происшествия
казань
россия
ирина волк
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция в Казани задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По её словам, в мае этого года женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками Банка России — из-за якобы утечки данных ей требовалось застраховать ее расчетные счета. Она несколько дней подряд под контролем аферистов снимала деньги и переводила их мошенникам. Всего злоумышленники "обогатились" на более чем 12,7 миллиона рублей.Более того, в эту сумму вошли выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве."Полицейские задержали в городе Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения" — рассказала Волк.Она добавила, что задержанные организовали в арендованной квартире настоящий штаб. Из него они координировали операции по обналичиванию и переводу денег. "При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт", — подытожила она.Расследование дела продолжается.
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происшествия, казань, россия, ирина волк, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
07:12 08.07.2022
 
В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации

В Казани задержали мошенников, обокравших мать военного, погибшего в спецоперации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция в Казани задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, в мае этого года женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками Банка России — из-за якобы утечки данных ей требовалось застраховать ее расчетные счета. Она несколько дней подряд под контролем аферистов снимала деньги и переводила их мошенникам. Всего злоумышленники "обогатились" на более чем 12,7 миллиона рублей.
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Хакер RaHDIt: большинство звонков мошенников в Россию шли с Украины
Более того, в эту сумму вошли выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
"Полицейские задержали в городе Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения" — рассказала Волк.
Она добавила, что задержанные организовали в арендованной квартире настоящий штаб. Из него они координировали операции по обналичиванию и переводу денег. "При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт", — подытожила она.
Расследование дела продолжается.
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Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКазаньРоссияИрина ВолкМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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