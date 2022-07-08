https://ria.ru/20220708/moshenniki-1801106308.html

В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации

В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации - РИА Новости, 08.07.2022

В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации

Полиция в Казани задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:12

2022-07-08T07:12

2022-07-08T07:12

специальная военная операция на украине

происшествия

казань

россия

ирина волк

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция в Казани задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По её словам, в мае этого года женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками Банка России — из-за якобы утечки данных ей требовалось застраховать ее расчетные счета. Она несколько дней подряд под контролем аферистов снимала деньги и переводила их мошенникам. Всего злоумышленники "обогатились" на более чем 12,7 миллиона рублей.Более того, в эту сумму вошли выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве."Полицейские задержали в городе Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения" — рассказала Волк.Она добавила, что задержанные организовали в арендованной квартире настоящий штаб. Из него они координировали операции по обналичиванию и переводу денег. "При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт", — подытожила она.Расследование дела продолжается.

https://ria.ru/20220603/moshennichestvo-1793004905.html

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происшествия, казань, россия, ирина волк, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)