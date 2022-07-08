https://ria.ru/20220708/moratoriy-1801307235.html

Совфед ввел мораторий на ряд запретов при закупках у одного поставщика

Совфед ввел мораторий на ряд запретов при закупках у одного поставщика - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед ввел мораторий на ряд запретов при закупках у одного поставщика

Сенаторы одобрили закон, который устанавливает мораторий на применение ряда антимонопольных запретов при закупках у единственного поставщика. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:09

2022-07-08T18:09

2022-07-08T18:09

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россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает мораторий на применение ряда антимонопольных запретов при закупках у единственного поставщика.В условиях внешнего санкционного давления некоторые компании уходят с рынка, и зачастую в регионах действительно остается единственный поставщик. Принятие закона позволит снизить риск неисполнения госконтрактов.Сейчас правительство России до конца текущего года вправе устанавливать дополнительные случаи закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для госнужд и определять порядок их осуществления. Аналогичным правом на региональном уровне обладают высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ в отношении закупок для региональных и муниципальных нужд.Эти нормы по своей сути относятся к действиям, ограничивающим конкуренцию, а следовательно, подпадают под действие статьей 15, 16 и 17 закона "О защите конкуренции", которые запрещают органам госвласти принимать акты, ограничивающие конкуренцию и устанавливающие антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений при закупках.В целях исключения применения мер антимонопольного реагирования законопроект вводит мораторий на применение антимонопольных запретов, установленных статьями 15, 16 и 17, в отношении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по дополнительным основаниям, установленным правительством РФ или высшими региональными исполнительными органами госвласти.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а эти нормы - применяться к правоотношениям, возникшим с 8 марта 2022 года, что станет гарантией того, что заказчиков не накажут за нарушения соответствующих норм закона "О защите конкуренции".

https://ria.ru/20220708/nko-1801290052.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, совет федерации рф