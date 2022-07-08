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Совфед ввел мораторий на ряд запретов при закупках у одного поставщика - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед ввел мораторий на ряд запретов при закупках у одного поставщика
Совфед ввел мораторий на ряд запретов при закупках у одного поставщика - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед ввел мораторий на ряд запретов при закупках у одного поставщика
Сенаторы одобрили закон, который устанавливает мораторий на применение ряда антимонопольных запретов при закупках у единственного поставщика. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:09
2022-07-08T18:09
экономика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает мораторий на применение ряда антимонопольных запретов при закупках у единственного поставщика.В условиях внешнего санкционного давления некоторые компании уходят с рынка, и зачастую в регионах действительно остается единственный поставщик. Принятие закона позволит снизить риск неисполнения госконтрактов.Сейчас правительство России до конца текущего года вправе устанавливать дополнительные случаи закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для госнужд и определять порядок их осуществления. Аналогичным правом на региональном уровне обладают высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ в отношении закупок для региональных и муниципальных нужд.Эти нормы по своей сути относятся к действиям, ограничивающим конкуренцию, а следовательно, подпадают под действие статьей 15, 16 и 17 закона "О защите конкуренции", которые запрещают органам госвласти принимать акты, ограничивающие конкуренцию и устанавливающие антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений при закупках.В целях исключения применения мер антимонопольного реагирования законопроект вводит мораторий на применение антимонопольных запретов, установленных статьями 15, 16 и 17, в отношении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по дополнительным основаниям, установленным правительством РФ или высшими региональными исполнительными органами госвласти.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а эти нормы - применяться к правоотношениям, возникшим с 8 марта 2022 года, что станет гарантией того, что заказчиков не накажут за нарушения соответствующих норм закона "О защите конкуренции".
https://ria.ru/20220708/nko-1801290052.html
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экономика, россия, совет федерации рф
18:09 08.07.2022
 
Совфед ввел мораторий на ряд запретов при закупках у одного поставщика

СФ установил мораторий на ряд антимонопольных запретов при закупках у одного поставщика

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который устанавливает мораторий на применение ряда антимонопольных запретов при закупках у единственного поставщика.
В условиях внешнего санкционного давления некоторые компании уходят с рынка, и зачастую в регионах действительно остается единственный поставщик. Принятие закона позволит снизить риск неисполнения госконтрактов.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 17:20
Совфед изменил порядок использования целевого капитала НКО
Сейчас правительство России до конца текущего года вправе устанавливать дополнительные случаи закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для госнужд и определять порядок их осуществления. Аналогичным правом на региональном уровне обладают высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ в отношении закупок для региональных и муниципальных нужд.
Эти нормы по своей сути относятся к действиям, ограничивающим конкуренцию, а следовательно, подпадают под действие статьей 15, 16 и 17 закона "О защите конкуренции", которые запрещают органам госвласти принимать акты, ограничивающие конкуренцию и устанавливающие антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений при закупках.
В целях исключения применения мер антимонопольного реагирования законопроект вводит мораторий на применение антимонопольных запретов, установленных статьями 15, 16 и 17, в отношении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по дополнительным основаниям, установленным правительством РФ или высшими региональными исполнительными органами госвласти.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а эти нормы - применяться к правоотношениям, возникшим с 8 марта 2022 года, что станет гарантией того, что заказчиков не накажут за нарушения соответствующих норм закона "О защите конкуренции".
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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