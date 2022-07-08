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Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России
Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России - РИА Новости, 08.07.2022
Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России
Российский производитель электроники RDW Technology анонсировал отечественные мониторы. Они уже включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:46
2022-07-08T16:46
2022-07-08T16:46
наука
технологии
импортозамещение
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российский производитель электроники RDW Technology анонсировал отечественные мониторы. Они уже включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.В линейку вошли несколько моделей диагональю 23,8 и 27 дюймов. Матрица может быть выполнена по технологиям TN, PLS и IPS, но вне зависимости от этого, разрешение ее будет 1920 на 1080 пикселей.Мониторы позиционируются, как устройства для компаний и учреждений. Углы обзора достигают 178 градусов по горизонтали и вертикали. Частота обновления равна 75 Гц. Все RDW оснащаются интерфейсы D-Sub, HDMI и DisplayPort, на корпусе предусмотрено крепление VESA.Сейчас в RDW Technology готовятся серийно производить мониторы. Их основными потребителями станут государственные заказчики.
https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, импортозамещение
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Российский производитель электроники RDW Technology анонсировал
отечественные мониторы. Они уже включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.
В линейку вошли несколько моделей диагональю 23,8 и 27 дюймов. Матрица может быть выполнена по технологиям TN, PLS и IPS, но вне зависимости от этого, разрешение ее будет 1920 на 1080 пикселей.
Мониторы позиционируются, как устройства для компаний и учреждений. Углы обзора достигают 178 градусов по горизонтали и вертикали. Частота обновления равна 75 Гц. Все RDW оснащаются интерфейсы D-Sub, HDMI и DisplayPort, на корпусе предусмотрено крепление VESA.
Сейчас в RDW Technology готовятся серийно производить мониторы. Их основными потребителями станут государственные заказчики.