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Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России - РИА Новости, 08.07.2022
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Наука
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Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России
Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России - РИА Новости, 08.07.2022
Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России
Российский производитель электроники RDW Technology анонсировал отечественные мониторы. Они уже включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:46
2022-07-08T16:46
наука
технологии
импортозамещение
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российский производитель электроники RDW Technology анонсировал отечественные мониторы. Они уже включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.В линейку вошли несколько моделей диагональю 23,8 и 27 дюймов. Матрица может быть выполнена по технологиям TN, PLS и IPS, но вне зависимости от этого, разрешение ее будет 1920 на 1080 пикселей.Мониторы позиционируются, как устройства для компаний и учреждений. Углы обзора достигают 178 градусов по горизонтали и вертикали. Частота обновления равна 75 Гц. Все RDW оснащаются интерфейсы D-Sub, HDMI и DisplayPort, на корпусе предусмотрено крепление VESA.Сейчас в RDW Technology готовятся серийно производить мониторы. Их основными потребителями станут государственные заказчики.
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технологии, импортозамещение
16:46 08.07.2022
 

Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России

© RDW TechnologyМонитор RDW
Монитор RDW
© RDW Technology
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российский производитель электроники RDW Technology анонсировал отечественные мониторы. Они уже включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.
В линейку вошли несколько моделей диагональю 23,8 и 27 дюймов. Матрица может быть выполнена по технологиям TN, PLS и IPS, но вне зависимости от этого, разрешение ее будет 1920 на 1080 пикселей.
Мониторы позиционируются, как устройства для компаний и учреждений. Углы обзора достигают 178 градусов по горизонтали и вертикали. Частота обновления равна 75 Гц. Все RDW оснащаются интерфейсы D-Sub, HDMI и DisplayPort, на корпусе предусмотрено крепление VESA.
Сейчас в RDW Technology готовятся серийно производить мониторы. Их основными потребителями станут государственные заказчики.
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