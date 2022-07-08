https://ria.ru/20220708/monitor-1801277045.html

Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России

Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России - РИА Новости, 08.07.2022

Показан отечественный монитор RDW, который будут собирать в России

Российский производитель электроники RDW Technology анонсировал отечественные мониторы. Они уже включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:46

2022-07-08T16:46

2022-07-08T16:46

наука

технологии

импортозамещение

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российский производитель электроники RDW Technology анонсировал отечественные мониторы. Они уже включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.В линейку вошли несколько моделей диагональю 23,8 и 27 дюймов. Матрица может быть выполнена по технологиям TN, PLS и IPS, но вне зависимости от этого, разрешение ее будет 1920 на 1080 пикселей.Мониторы позиционируются, как устройства для компаний и учреждений. Углы обзора достигают 178 градусов по горизонтали и вертикали. Частота обновления равна 75 Гц. Все RDW оснащаются интерфейсы D-Sub, HDMI и DisplayPort, на корпусе предусмотрено крепление VESA.Сейчас в RDW Technology готовятся серийно производить мониторы. Их основными потребителями станут государственные заказчики.

https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, импортозамещение