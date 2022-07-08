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СК расследует обстрел ВСУ Предтеченского женского монастыря в ЛНР

СК расследует обстрел ВСУ Предтеченского женского монастыря в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2022

СК расследует обстрел ВСУ Предтеченского женского монастыря в ЛНР

СК РФ расследует факты новых обстрелов украинскими войсками гражданских объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе Предтеченского... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:10

2022-07-08T17:10

2022-07-08T17:10

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. СК РФ расследует факты новых обстрелов украинскими войсками гражданских объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе Предтеченского женского монастыря в городе Лисичанск, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СК России зафиксируют и расследуют факты новых обстрелов вооруженными формированиями Украины гражданских объектов ряда населенных пунктов. Вблизи города Лисичанска ЛНР националисты обстреляли Богоявленский Предтеченский женский монастырь, который относится к Московскому патриархату РПЦ. В результате атаки была ранена настоятельница, поврежден местный святой источник", - говорится в сообщении.Добавляется, что по информации главы администрации города Донецка Алексей Кулемзина, украинская артиллерия нанесла удар по Центру славянской культуры. Были зафиксированы повреждения в облицовке фасада здания и в интерьере."Кроме того, согласно данным Херсонской военно-гражданской администрации, украинские войска нанесли ракетный удар по гидроэлектростанции в городе Новая Каховка. Однако ПВО удалось отразить атаку и предотвратить выход станции из строя, избежав гуманитарной катастрофы для мирных жителей", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, россия, луганская народная республика, лисичанск, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат, русская православная церковь