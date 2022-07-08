Рейтинг@Mail.ru
Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/moldaviya-1801240418.html
Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев
Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев - РИА Новости, 08.07.2022
Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев
Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев для участия в операции по поддержанию мира, сообщили РИА Новости в минобороны республики. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:20
2022-07-08T15:20
в мире
молдавия
сша
италия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99084/95/990849560_0:98:961:638_1920x0_80_0_0_b6860f0b0414bca9de4d4479f5448d85.jpg
КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев для участия в операции по поддержанию мира, сообщили РИА Новости в минобороны республики.Молдавские военнослужащие участвуют в миротворческой операции в Косово (KFOR), которая проходит под эгидой НАТО c марта 2014 года. В этот регион отправляется семнадцатый состав молдавских миротворцев."Официальная церемония отправки семнадцатого состава миротворцев Национальной армии состоялась сегодня. Они будут дислоцированы на многонациональной базе Camp Vilaggio Italia. Молдавский контингент сформирован из 40 солдат, пехотинцев и инженеров. В их задачу входит обеспечение безопасности и охрана военных объектов, а также патрулирование зоны ответственности", - сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.В церемонии отправки молдавских миротворцев приняли участие министр обороны Анатолий Носатый, глава дипмиссии США Кент Логсдон, посол Италии Лоренцо Томассони.Решение об отправке военнослужащих молдавской армии для участия в миссии KFOR было одобрено парламентом 1 ноября 2013 года. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20220706/serbiya-1800789190.html
https://ria.ru/20220618/serbiya-1796419423.html
молдавия
сша
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99084/95/990849560_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_48fb927f74d677d8febe90747fc39ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, италия, нато
15:20 08.07.2022
 
Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев

Минобороны Молдавии заявило об отправке в Косово очередного контингента миротворцев

© РИА Новости / Александр КудрявцевГрузовики KFOR в Косово
Грузовики KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
Грузовики KFOR в Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев для участия в операции по поддержанию мира, сообщили РИА Новости в минобороны республики.
Молдавские военнослужащие участвуют в миротворческой операции в Косово (KFOR), которая проходит под эгидой НАТО c марта 2014 года. В этот регион отправляется семнадцатый состав молдавских миротворцев.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 19:21
Глава МВД Сербии упрекнул Европарламент в лицемерии из-за Косово и Украины
"Официальная церемония отправки семнадцатого состава миротворцев Национальной армии состоялась сегодня. Они будут дислоцированы на многонациональной базе Camp Vilaggio Italia. Молдавский контингент сформирован из 40 солдат, пехотинцев и инженеров. В их задачу входит обеспечение безопасности и охрана военных объектов, а также патрулирование зоны ответственности", - сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.
В церемонии отправки молдавских миротворцев приняли участие министр обороны Анатолий Носатый, глава дипмиссии США Кент Логсдон, посол Италии Лоренцо Томассони.
Решение об отправке военнослужащих молдавской армии для участия в миссии KFOR было одобрено парламентом 1 ноября 2013 года. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Белград - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 12:34
Глава МВД Сербии поддержал позицию Путина по Косово и Донбассу
 
В миреМолдавияСШАИталияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала