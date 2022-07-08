https://ria.ru/20220708/moldaviya-1801240418.html

Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев

Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев - РИА Новости, 08.07.2022

Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев

Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев для участия в операции по поддержанию мира, сообщили РИА Новости в минобороны республики. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:20

2022-07-08T15:20

2022-07-08T15:20

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КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Молдавия отправила в Косово очередной контингент миротворцев для участия в операции по поддержанию мира, сообщили РИА Новости в минобороны республики.Молдавские военнослужащие участвуют в миротворческой операции в Косово (KFOR), которая проходит под эгидой НАТО c марта 2014 года. В этот регион отправляется семнадцатый состав молдавских миротворцев."Официальная церемония отправки семнадцатого состава миротворцев Национальной армии состоялась сегодня. Они будут дислоцированы на многонациональной базе Camp Vilaggio Italia. Молдавский контингент сформирован из 40 солдат, пехотинцев и инженеров. В их задачу входит обеспечение безопасности и охрана военных объектов, а также патрулирование зоны ответственности", - сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.В церемонии отправки молдавских миротворцев приняли участие министр обороны Анатолий Носатый, глава дипмиссии США Кент Логсдон, посол Италии Лоренцо Томассони.Решение об отправке военнослужащих молдавской армии для участия в миссии KFOR было одобрено парламентом 1 ноября 2013 года. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20220706/serbiya-1800789190.html

https://ria.ru/20220618/serbiya-1796419423.html

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в мире, молдавия, сша, италия, нато