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Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220708/mishustin-1801178204.html
Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем
Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем - РИА Новости, 08.07.2022
Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 70-летием кинорежиссера Карена Шахназарова, сообщается в телеграмме на сайте правительства России. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:57
2022-07-08T12:57
культура
новости культуры
карен шахназаров
мосфильм
михаил мишустин
знаменитости
звезды
кино и сериалы
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 70-летием кинорежиссера Карена Шахназарова, сообщается в телеграмме на сайте правительства России."Вы давно стали знаковой фигурой в отечественном кинематографе, внесли большой вклад в его развитие. Уникальный талант режиссера и сценариста, творческая энергия, особый взгляд художника воплотились в глубокие, проникновенные фильмы – комедии и драмы, оригинальные экранизации классики... Желаю вам вдохновения, творческих успехов, здоровья и благополучия", — говорится в поздравлении.Мишустин также отметил, что Карен Шахназаров успешно руководит студией "Мосфильм", которая стала крупнейшим элементом российской киноиндустрии.Шахназаров — обладатель множества премий и наград. Среди его картин "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Город Зеро", "Белый тигр" и другие.
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новости культуры, карен шахназаров, мосфильм, михаил мишустин, знаменитости, звезды, кино и сериалы, культура
12:57 08.07.2022
 
Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем

Премьер Мишустин, поздравляя Шахназарова с 70-летием, отметил его вклад в развитие кино

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 70-летием кинорежиссера Карена Шахназарова, сообщается в телеграмме на сайте правительства России.
"Вы давно стали знаковой фигурой в отечественном кинематографе, внесли большой вклад в его развитие. Уникальный талант режиссера и сценариста, творческая энергия, особый взгляд художника воплотились в глубокие, проникновенные фильмы – комедии и драмы, оригинальные экранизации классики... Желаю вам вдохновения, творческих успехов, здоровья и благополучия", — говорится в поздравлении.
Мишустин также отметил, что Карен Шахназаров успешно руководит студией "Мосфильм", которая стала крупнейшим элементом российской киноиндустрии.
Шахназаров — обладатель множества премий и наград. Среди его картин "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Город Зеро", "Белый тигр" и другие.
Кинорежиссер Карен Шахназаров на открытии 13-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона Меридианы Тихого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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