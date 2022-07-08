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Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем
Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем - РИА Новости, 08.07.2022
Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 70-летием кинорежиссера Карена Шахназарова, сообщается в телеграмме на сайте правительства России. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:57
2022-07-08T12:57
2022-07-08T12:57
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карен шахназаров
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 70-летием кинорежиссера Карена Шахназарова, сообщается в телеграмме на сайте правительства России."Вы давно стали знаковой фигурой в отечественном кинематографе, внесли большой вклад в его развитие. Уникальный талант режиссера и сценариста, творческая энергия, особый взгляд художника воплотились в глубокие, проникновенные фильмы – комедии и драмы, оригинальные экранизации классики... Желаю вам вдохновения, творческих успехов, здоровья и благополучия", — говорится в поздравлении.Мишустин также отметил, что Карен Шахназаров успешно руководит студией "Мосфильм", которая стала крупнейшим элементом российской киноиндустрии.Шахназаров — обладатель множества премий и наград. Среди его картин "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Город Зеро", "Белый тигр" и другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, карен шахназаров, мосфильм, михаил мишустин, знаменитости, звезды, кино и сериалы, культура
Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем
Премьер Мишустин, поздравляя Шахназарова с 70-летием, отметил его вклад в развитие кино
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 70-летием кинорежиссера Карена Шахназарова, сообщается
в телеграмме на сайте правительства России.
"Вы давно стали знаковой фигурой в отечественном кинематографе, внесли большой вклад в его развитие. Уникальный талант режиссера и сценариста, творческая энергия, особый взгляд художника воплотились в глубокие, проникновенные фильмы – комедии и драмы, оригинальные экранизации классики... Желаю вам вдохновения, творческих успехов, здоровья и благополучия", — говорится в поздравлении.
Мишустин также отметил, что Карен Шахназаров успешно руководит студией "Мосфильм", которая стала крупнейшим элементом российской киноиндустрии.
Шахназаров — обладатель множества премий и наград. Среди его картин "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Город Зеро", "Белый тигр" и другие.