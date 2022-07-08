https://ria.ru/20220708/mishustin-1801178204.html

Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем

Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем - РИА Новости, 08.07.2022

Михаил Мишустин поздравил Карена Шахназарова с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 70-летием кинорежиссера Карена Шахназарова, сообщается в телеграмме на сайте правительства России. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:57

2022-07-08T12:57

2022-07-08T12:57

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 70-летием кинорежиссера Карена Шахназарова, сообщается в телеграмме на сайте правительства России."Вы давно стали знаковой фигурой в отечественном кинематографе, внесли большой вклад в его развитие. Уникальный талант режиссера и сценариста, творческая энергия, особый взгляд художника воплотились в глубокие, проникновенные фильмы – комедии и драмы, оригинальные экранизации классики... Желаю вам вдохновения, творческих успехов, здоровья и благополучия", — говорится в поздравлении.Мишустин также отметил, что Карен Шахназаров успешно руководит студией "Мосфильм", которая стала крупнейшим элементом российской киноиндустрии.Шахназаров — обладатель множества премий и наград. Среди его картин "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Город Зеро", "Белый тигр" и другие.

https://ria.ru/20220708/kino-1800190608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, карен шахназаров, мосфильм, михаил мишустин, знаменитости, звезды, кино и сериалы, культура