https://ria.ru/20220708/minenergo-1801170640.html

В Минэнерго рассказали о восстановлении инфраструктуры в ЛНР и ДНР

В Минэнерго рассказали о восстановлении инфраструктуры в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 08.07.2022

В Минэнерго рассказали о восстановлении инфраструктуры в ЛНР и ДНР

Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в Луганской и Донецкой народных республиках идут в соответствии с утвержденными планами, Минэнерго России РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:10

2022-07-08T12:10

2022-07-08T12:10

специальная военная операция на украине

экономика

жкх

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в Луганской и Донецкой народных республиках идут в соответствии с утвержденными планами, Минэнерго России продолжает оказывать необходимую помощь, рассказал замминистра энергетики Евгений Грабчак."Мы уже достаточно долгое время занимаемся помощью нашим коллегам в восстановлении. Перед нами основные ... задачи: обеспечить баланс мощности восстановления энергосистемы с сетевыми объектами, с объектами генерации, и для этого мы совместно с коллегами составили уже график восстановления. Все идет в соответствии с тем планом, который согласован с республиканскими властями", - прокомментировал Грабчак ход работ по восстановлению энергетической инфраструктуры в ЛНР и ДНР телеканалу "Россия 24".Замминистра также отметил, что особое внимание в настоящее время уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду, а также восстановлению инфраструктуры систем водоотведения и водоснабжения. Здесь, по его словам, также предстоит еще достаточно большой объем работ. Совместно с властями ЛНР и ДНР также были разработаны соответствующие планы, которые в настоящее время реализовываются."Ту посильную помощь, которую можем оказывать - оказываем", - заверил замглавы Минэнерго России и уточнил, что в первую очередь необходимо восстановить электроснабжение населения и социальных объектов.Он добавил, что при этом сложно полностью оценить объемы восстановления. Минэнерго, по его словам, сейчас ведет оценку объема работ, необходимых для восстановления распределительной сети в республиках."По нашим оценкам, для понимания общего объема работ, именно по распредсети, нам понадобится еще где-то неделя. После этого такой большой сводный график по восстановлению инфраструктуры, объектов электроснабжения, конечных объектов мы подготовим", - сказал Грабчак.

https://ria.ru/20220708/donbass-1801122763.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, жкх, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ситуация в днр и лнр