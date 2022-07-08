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Михалков назвал Шахназарова замечательным хозяином "Мосфильма" - РИА Новости, 08.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220708/mikhalkov-1801293807.html
Михалков назвал Шахназарова замечательным хозяином "Мосфильма"
Михалков назвал Шахназарова замечательным хозяином "Мосфильма" - РИА Новости, 08.07.2022
Михалков назвал Шахназарова замечательным хозяином "Мосфильма"
Никита Михалков поздравил Карена Шахназарова с 70-летием. Его обращение опубликовано в Telegram-канале программы "Бесогон". РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:50
2022-07-08T17:50
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Никита Михалков поздравил Карена Шахназарова с 70-летием. Его обращение опубликовано в Telegram-канале программы "Бесогон". Режиссер признался: его удивило, что Шахназарову, в отличие от других творческих личностей, занимающих высокие должности, удалось грамотно выстроить управление крупной компанией — киноконцерном "Мосфильм". По его словам, Шахназаров смог создать для сотрудников "условия, которые заставляют их не думать о другой работе, потому что здесь хорошо, потому что здесь справедливо, потому что здесь правильно и потому что это развивается".Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Всенародную любовь в СССР режиссеру принесли его картины "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх". Шахназаров также снял фильмы "Город Зеро", "Белый тигр", "Палата №6", "Анна Каренина. История Вронского".Режиссер возглавляет киноконцерн "Мосфильм" с 1998 года. Шахназаров – лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988) и двух Государственных премий РФ (2003, 2013), кавалер французского ордена Искусств и литературы (2018).
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новости культуры, карен шахназаров, краснодар, ссср, рсфср, мосфильм, никита михалков, звезды, знаменитости, культура
17:50 08.07.2022
 
Михалков назвал Шахназарова замечательным хозяином "Мосфильма"

Михалков в поздравлении Шахназарову назвал его замечательным хозяином "Мосфильма"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля. 19 апреля 2018
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля. 19 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Никита Михалков поздравил Карена Шахназарова с 70-летием. Его обращение опубликовано в Telegram-канале программы "Бесогон".

"Я не буду повторяться, я думаю, многие скажут, что он замечательный, талантливый режиссер, очень умный, тонкий человек, настоящий сын своих родителей — людей с потрясающим воспитанием и постоянством во взгляде на жизнь", — говорит Михалков.

Режиссер признался: его удивило, что Шахназарову, в отличие от других творческих личностей, занимающих высокие должности, удалось грамотно выстроить управление крупной компанией — киноконцерном "Мосфильм".
По его словам, Шахназаров смог создать для сотрудников "условия, которые заставляют их не думать о другой работе, потому что здесь хорошо, потому что здесь справедливо, потому что здесь правильно и потому что это развивается".

"Поэтому я приношу извинения тебе, Карен, за мои сомнения внутренние, которые я никому не высказывал. Как ты знаешь, но они у меня были. Сейчас могу констатировать, что ты замечательный хозяин, который к тому же продолжает снимать замечательные картины", — заявил Михалков.

Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Всенародную любовь в СССР режиссеру принесли его картины "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх". Шахназаров также снял фильмы "Город Зеро", "Белый тигр", "Палата №6", "Анна Каренина. История Вронского".
Режиссер возглавляет киноконцерн "Мосфильм" с 1998 года. Шахназаров – лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988) и двух Государственных премий РФ (2003, 2013), кавалер французского ордена Искусств и литературы (2018).
Кинорежиссер Карен Шахназаров на открытии 13-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона Меридианы Тихого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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