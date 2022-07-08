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Михалков назвал Шахназарова замечательным хозяином "Мосфильма"
Михалков назвал Шахназарова замечательным хозяином "Мосфильма" - РИА Новости, 08.07.2022
Михалков назвал Шахназарова замечательным хозяином "Мосфильма"
Никита Михалков поздравил Карена Шахназарова с 70-летием. Его обращение опубликовано в Telegram-канале программы "Бесогон". РИА Новости, 08.07.2022
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Никита Михалков поздравил Карена Шахназарова с 70-летием. Его обращение опубликовано в Telegram-канале программы "Бесогон". Режиссер признался: его удивило, что Шахназарову, в отличие от других творческих личностей, занимающих высокие должности, удалось грамотно выстроить управление крупной компанией — киноконцерном "Мосфильм". По его словам, Шахназаров смог создать для сотрудников "условия, которые заставляют их не думать о другой работе, потому что здесь хорошо, потому что здесь справедливо, потому что здесь правильно и потому что это развивается".Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Всенародную любовь в СССР режиссеру принесли его картины "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх". Шахназаров также снял фильмы "Город Зеро", "Белый тигр", "Палата №6", "Анна Каренина. История Вронского".Режиссер возглавляет киноконцерн "Мосфильм" с 1998 года. Шахназаров – лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988) и двух Государственных премий РФ (2003, 2013), кавалер французского ордена Искусств и литературы (2018).
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новости культуры, карен шахназаров, краснодар, ссср, рсфср, мосфильм, никита михалков, звезды, знаменитости, культура
Михалков назвал Шахназарова замечательным хозяином "Мосфильма"
Михалков в поздравлении Шахназарову назвал его замечательным хозяином "Мосфильма"
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Никита Михалков поздравил Карена Шахназарова с 70-летием. Его обращение опубликовано в Telegram-канале программы "Бесогон".
"Я не буду повторяться, я думаю, многие скажут, что он замечательный, талантливый режиссер, очень умный, тонкий человек, настоящий сын своих родителей — людей с потрясающим воспитанием и постоянством во взгляде на жизнь", — говорит Михалков.
Режиссер признался: его удивило, что Шахназарову, в отличие от других творческих личностей, занимающих высокие должности, удалось грамотно выстроить управление крупной компанией — киноконцерном "Мосфильм".
По его словам, Шахназаров смог создать для сотрудников "условия, которые заставляют их не думать о другой работе, потому что здесь хорошо, потому что здесь справедливо, потому что здесь правильно и потому что это развивается".
"Поэтому я приношу извинения тебе, Карен, за мои сомнения внутренние, которые я никому не высказывал. Как ты знаешь, но они у меня были. Сейчас могу констатировать, что ты замечательный хозяин, который к тому же продолжает снимать замечательные картины", — заявил Михалков.
Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Всенародную любовь в СССР режиссеру принесли его картины "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх". Шахназаров также снял фильмы "Город Зеро", "Белый тигр", "Палата №6", "Анна Каренина. История Вронского".
Режиссер возглавляет киноконцерн "Мосфильм" с 1998 года. Шахназаров – лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988) и двух Государственных премий РФ (2003, 2013), кавалер французского ордена Искусств и литературы (2018).