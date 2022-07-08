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Захарова отреагировала на заявления Бербок о бойкоте Лаврова на G20 - РИА Новости, 08.07.2022
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Захарова отреагировала на заявления Бербок о бойкоте Лаврова на G20
Захарова отреагировала на заявления Бербок о бойкоте Лаврова на G20 - РИА Новости, 08.07.2022
Захарова отреагировала на заявления Бербок о бойкоте Лаврова на G20
План "Группы семи" по бойкоту России на G20 на Бали провалился, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД ФРГ РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:49
2022-07-08T17:48
в мире
россия
анналена бербок
мид германии
сергей лавров
саммит g20
большая двадцатка
бали
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. План "Группы семи" по бойкоту России на G20 на Бали провалился, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно участия министра Сергея Лаврова в мероприятиях "двадцатки".Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его".По ее словам, Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание "двадцатки", и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой. Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях."Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план "семерки" по бойкоту России на "двадцатке". Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой", - добавила Захарова, отметив, что "никакая Анналена своим враньем реальность не изменит".
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в мире, россия, анналена бербок, мид германии, сергей лавров, саммит g20, большая двадцатка, бали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:49 08.07.2022 (обновлено: 17:48 08.07.2022)
 
Захарова отреагировала на заявления Бербок о бойкоте Лаврова на G20

Захарова опровергла заявления главы МИД ФРГ по "неучастию" Лаврова в мероприятиях G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. План "Группы семи" по бойкоту России на G20 на Бали провалился, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно участия министра Сергея Лаврова в мероприятиях "двадцатки".
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам. По ее словам, на это указывает то, что "большую часть переговоров" на G20 Лавров "провел не в помещении, а вне его".
По ее словам, Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание "двадцатки", и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой. Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях.
"Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план "семерки" по бойкоту России на "двадцатке". Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой", - добавила Захарова, отметив, что "никакая Анналена своим враньем реальность не изменит".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 16:12
Лавров назвал логику соперничества держав бесперспективной
 
В миреРоссияАнналена БербокМИД ГерманииСергей ЛавровСаммит G20Большая двадцаткаБалиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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