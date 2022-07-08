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Восстанавливать ДНР и ЛНР помогают 3,5 тысячи сотрудников МЧС России
Восстанавливать ДНР и ЛНР помогают 3,5 тысячи сотрудников МЧС России - РИА Новости, 08.07.2022
Восстанавливать ДНР и ЛНР помогают 3,5 тысячи сотрудников МЧС России
Помощь в восстановлении освобожденных территорий ДНР и ЛНР оказывают более 3,5 тысячи сотрудников МЧС России, сообщил журналистам первый замглавы ведомства... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:48
2022-07-08T14:48
2022-07-08T14:48
в мире
жкх
кемерово
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 8 июл – РИА Новости. Помощь в восстановлении освобожденных территорий ДНР и ЛНР оказывают более 3,5 тысячи сотрудников МЧС России, сообщил журналистам первый замглавы ведомства Александр Чуприян."У нас более 3,5 тысяч (сотрудников – ред.), которые в разных концах, сменами, с ротациями, но выполняем мы всяческий объем. Это от гуманитарной помощи, заканчивая разминированием, разбором завалов, это обеспечение продуктами, это даже помывка элементарная населения. В общем, это все задачи гражданской обороны", – сказал Чуприян в Кемерово на празднования 100-летия создания горноспасательной службы, отвечая на вопрос, привлекаются ли российские спасатели в восстановлении инфраструктуры освобожденных территорий Донбасса.Он отметил, что для сотрудников МЧС данная работа – "естественное выполнение своих функций".
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в мире, жкх, кемерово, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Восстанавливать ДНР и ЛНР помогают 3,5 тысячи сотрудников МЧС России
Замглавы МЧС Чуприян: 3,5 тысячи сотрудников помогают восстанавливать ДНР и ЛНР