https://ria.ru/20220708/marokko-1801328270.html

Евросоюз поможет Марокко в борьбе с нелегальной миграцией

Евросоюз поможет Марокко в борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 08.07.2022

Евросоюз поможет Марокко в борьбе с нелегальной миграцией

Евросоюз заявил в пятницу о "новом партнерстве" в области миграции с Марокко через две недели после гибели более 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:33

2022-07-08T19:33

2022-07-08T19:48

в мире

здоровье - общество

марокко

мелилья

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/82/1563228214_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_afd1d8e0ce07c3f5eda18790ef5b1027.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Евросоюз заявил в пятницу о "новом партнерстве" в области миграции с Марокко через две недели после гибели более 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в Испанию из этой североафриканской страны.Договоренность достигнута в ходе визита европейского комиссара по внутренним делам Илвы Йохансон в Марокко.Стороны "договорились обновить партнерство для совместной борьбы против сетей нелегальной переправки мигрантов, особенно с учетом новых методов, в том числе насильственных, которые применяют преступные организации", - говорится в сообщении Европейской комиссии.Новое партнерство ЕС и Марокко предполагает оказание помощи в вопросах охраны границ, более активное сотрудничество по линии полиции, в том числе совместное проведение расследований, а также привлечение внимание общественности к опасности нелегальной миграции.Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека призывало провести независимое расследование гибели 23 африканских мигрантов, пытавшихся проникнуть из Марокко в испанский анклав Мелилья 24 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/bayden-1799972046.html

https://ria.ru/20220331/bezhentsy-1781129438.html

марокко

мелилья

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, марокко, мелилья , евросоюз, оон