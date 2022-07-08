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Евросоюз поможет Марокко в борьбе с нелегальной миграцией
Евросоюз поможет Марокко в борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 08.07.2022
Евросоюз поможет Марокко в борьбе с нелегальной миграцией
Евросоюз заявил в пятницу о "новом партнерстве" в области миграции с Марокко через две недели после гибели более 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:33
2022-07-08T19:33
2022-07-08T19:48
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Евросоюз заявил в пятницу о "новом партнерстве" в области миграции с Марокко через две недели после гибели более 20 человек, пытавшихся незаконно попасть в Испанию из этой североафриканской страны.Договоренность достигнута в ходе визита европейского комиссара по внутренним делам Илвы Йохансон в Марокко.Стороны "договорились обновить партнерство для совместной борьбы против сетей нелегальной переправки мигрантов, особенно с учетом новых методов, в том числе насильственных, которые применяют преступные организации", - говорится в сообщении Европейской комиссии.Новое партнерство ЕС и Марокко предполагает оказание помощи в вопросах охраны границ, более активное сотрудничество по линии полиции, в том числе совместное проведение расследований, а также привлечение внимание общественности к опасности нелегальной миграции.Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека призывало провести независимое расследование гибели 23 африканских мигрантов, пытавшихся проникнуть из Марокко в испанский анклав Мелилья 24 июня.
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в мире, здоровье - общество, марокко, мелилья , евросоюз, оон
19:33 08.07.2022 (обновлено: 19:48 08.07.2022)
Евросоюз поможет Марокко в борьбе с нелегальной миграцией
Евросоюз заявил о "новом партнерстве" в области миграции с Марокко