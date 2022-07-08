https://ria.ru/20220708/magadan-1801142786.html
В Магадане локализовали пожар рядом с аэропортом
В Магадане локализовали пожар рядом с аэропортом - РИА Новости, 08.07.2022
В Магадане локализовали пожар рядом с аэропортом
Распространение огня в лесу в районе аэропорта Магадан прекращено, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:00
2022-07-08T12:00
2022-07-08T12:00
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МАГАДАН, 8 июл — РИА Новости. Распространение огня в лесу в районе аэропорта Магадан прекращено, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области."Природный пожар у поселка Сокол локализован на площади пять гектаров, распространение огня прекращено. Сейчас специалистами Авиалесоохраны в количестве шестнадцати человек проводятся работы по ликвидации возгорания. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет", — уточняет ведомство.Накануне сообщалось, что к тушению привлекли вертолет. При этом сам аэропорт работал в штатном режиме. На данный момент в регионе действует режим повышенной пожарной опасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, аэропорт "магадан", туризм, новости - туризм
В Магадане локализовали пожар рядом с аэропортом
МЧС: лесной пожар у аэропорта Магадан локализован, распространение огня прекращено
МАГАДАН, 8 июл — РИА Новости. Распространение огня в лесу в районе аэропорта Магадан прекращено, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.
"Природный пожар у поселка Сокол локализован на площади пять гектаров, распространение огня прекращено. Сейчас специалистами Авиалесоохраны в количестве шестнадцати человек проводятся работы по ликвидации возгорания. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет", — уточняет ведомство.
Накануне сообщалось, что к тушению привлекли вертолет. При этом сам аэропорт работал в штатном режиме.
На данный момент в регионе действует режим повышенной пожарной опасности.