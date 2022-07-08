https://ria.ru/20220708/magadan-1801142786.html

В Магадане локализовали пожар рядом с аэропортом

В Магадане локализовали пожар рядом с аэропортом - РИА Новости, 08.07.2022

В Магадане локализовали пожар рядом с аэропортом

Распространение огня в лесу в районе аэропорта Магадан прекращено, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:00

2022-07-08T12:00

2022-07-08T12:00

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МАГАДАН, 8 июл — РИА Новости. Распространение огня в лесу в районе аэропорта Магадан прекращено, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области."Природный пожар у поселка Сокол локализован на площади пять гектаров, распространение огня прекращено. Сейчас специалистами Авиалесоохраны в количестве шестнадцати человек проводятся работы по ликвидации возгорания. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет", — уточняет ведомство.Накануне сообщалось, что к тушению привлекли вертолет. При этом сам аэропорт работал в штатном режиме. На данный момент в регионе действует режим повышенной пожарной опасности.

https://ria.ru/20220707/uralskieavialinii-1800927537.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, магадан, аэропорт "магадан", туризм, новости - туризм