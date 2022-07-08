https://ria.ru/20220708/lozh-1801358318.html

Помощницу пресс-секретаря Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене

Помощницу пресс-секретаря Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене - РИА Новости, 08.07.2022

Помощницу пресс-секретаря Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене

Пользователи Twitter активно обсуждают попытку помощницы пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс оправдать президента США Джо Байдена, который зачитал... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T23:39

2022-07-08T23:39

2022-07-08T23:42

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают попытку помощницы пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс оправдать президента США Джо Байдена, который зачитал техническую ремарку с телесуфлера во время выступления о запрете абортов.На странице в социальной сети Симонс написала, что американский лидер на самом деле произнес: "Позвольте мне повторить сказанное". Комментаторы не оценили такую неудачную попытку загладить очередной конфуз Байдена."Мне жаль, что вам приходится лгать во имя власти. В какой-то момент вы поймете, как это не круто", — поддержал David Angelo."Ха-ха-ха! Вы думали, что так будет выглядеть ваша жизнь? Говорить очевидную ложь, чтобы скрыть маразм продажного извращенца", — задался вопросом The Partyman."Это бы сработало только в том случае, если бы ваши подписчики были глухие и/или не могли посмотреть видео", — предположил Rational Numbers."Мне просто интересно узнать, сказывается ли как-то на вашей психике то, что вы так откровенно лжете? Гложет ли это вашу душу?" — спросил AJ Kay."Нет никакой необходимости защищать психическое здоровье Байдена. Очевидно, что он зомби", — констатировал Alec Mazo.Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.

https://ria.ru/20220708/dollar-1801266698.html

https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша