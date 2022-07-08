https://ria.ru/20220708/lozh-1801358318.html
Помощницу пресс-секретаря Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене
Помощницу пресс-секретаря Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене - РИА Новости, 08.07.2022
Помощницу пресс-секретаря Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене
Пользователи Twitter активно обсуждают попытку помощницы пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс оправдать президента США Джо Байдена, который зачитал... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T23:39
2022-07-08T23:39
2022-07-08T23:42
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788425198_0:104:2910:1741_1920x0_80_0_0_f8e82b22ce9e950566842daea111b6dc.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают попытку помощницы пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс оправдать президента США Джо Байдена, который зачитал техническую ремарку с телесуфлера во время выступления о запрете абортов.На странице в социальной сети Симонс написала, что американский лидер на самом деле произнес: "Позвольте мне повторить сказанное". Комментаторы не оценили такую неудачную попытку загладить очередной конфуз Байдена."Мне жаль, что вам приходится лгать во имя власти. В какой-то момент вы поймете, как это не круто", — поддержал David Angelo."Ха-ха-ха! Вы думали, что так будет выглядеть ваша жизнь? Говорить очевидную ложь, чтобы скрыть маразм продажного извращенца", — задался вопросом The Partyman."Это бы сработало только в том случае, если бы ваши подписчики были глухие и/или не могли посмотреть видео", — предположил Rational Numbers."Мне просто интересно узнать, сказывается ли как-то на вашей психике то, что вы так откровенно лжете? Гложет ли это вашу душу?" — спросил AJ Kay."Нет никакой необходимости защищать психическое здоровье Байдена. Очевидно, что он зомби", — констатировал Alec Mazo.Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
https://ria.ru/20220708/dollar-1801266698.html
https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788425198_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_aef79e4b5bea5f4ed27e666060c52a8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
23:39 08.07.2022 (обновлено: 23:42 08.07.2022)
Помощницу пресс-секретаря Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене
Пользователи Twitter уличили во лжи помощницу пресс-секретаря Белого дома Симонс
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают попытку помощницы пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс оправдать президента США Джо Байдена, который зачитал техническую ремарку с телесуфлера во время выступления о запрете абортов.
На странице в социальной сети Симонс написала
, что американский лидер на самом деле произнес: "Позвольте мне повторить сказанное". Комментаторы не оценили такую неудачную попытку загладить очередной конфуз Байдена.
"Каждый может посмотреть видео и услышать, что он сказал, но вы лжете об этом", — написала Christina Pushaw.
"Мне жаль, что вам приходится лгать во имя власти. В какой-то момент вы поймете, как это не круто", — поддержал David Angelo.
"Ха-ха-ха! Вы думали, что так будет выглядеть ваша жизнь? Говорить очевидную ложь, чтобы скрыть маразм продажного извращенца", — задался вопросом The Partyman.
"Это бы сработало только в том случае, если бы ваши подписчики были глухие и/или не могли посмотреть видео", — предположил Rational Numbers.
"Ребята, если вы хотите, чтобы Байден сказал "позвольте мне", то вам, вероятно, нужно в следующий раз написать это на телесуфлере", - посоветовал Abigail Marone.
"Мне просто интересно узнать, сказывается ли как-то на вашей психике то, что вы так откровенно лжете? Гложет ли это вашу душу?" — спросил AJ Kay.
"Нет никакой необходимости защищать психическое здоровье Байдена. Очевидно, что он зомби", — констатировал Alec Mazo.
Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией
и Ирак
с Ираном
, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис
главой государства.