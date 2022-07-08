22:35 08.07.2022 (обновлено: 00:36 09.07.2022)
СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины
Focus: Запад угодил в "тройную ловушку" президента России Путина на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия располагает тремя важными козырями, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине, пишет Ульрих Райц в статье для Focus.
"У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться", — заметил автор.
В статье также отмечается, что Запад оказался не способен изолировать Россию экономически, поскольку сам чрезвычайно зависит от ее энергоресурсов. Автор подтверждает это, ссылаясь на опасения немецкого правительства о том, что закрытие газопровода "Северный поток" на техническое обслуживание якобы может затянуться на неопределенный срок.
Наконец, автор констатировал, что готовность Москвы к ведению переговоров по Украине, о которой заявил Владимир Путин, подает важный сигнал тем, кто выступает за отмену санкций в Европе, ведь, как заявил президент России, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет договориться.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.