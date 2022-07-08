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СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины - РИА Новости, 09.07.2022
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СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины
СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины - РИА Новости, 09.07.2022
СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины
Россия располагает тремя важными козырями, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине, пишет... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-08T22:35
2022-07-09T00:36
в мире
владимир путин
россия
украина
санкции в отношении россии
северный поток
большая двадцатка
сша
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия располагает тремя важными козырями, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине, пишет Ульрих Райц в статье для Focus.Райц подчеркнул, что попытка Запада изолировать Россию дипломатически провалилась. Он приводит в качестве примера недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов G20, где многие страны отказались от критики в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.В статье также отмечается, что Запад оказался не способен изолировать Россию экономически, поскольку сам чрезвычайно зависит от ее энергоресурсов. Автор подтверждает это, ссылаясь на опасения немецкого правительства о том, что закрытие газопровода "Северный поток" на техническое обслуживание якобы может затянуться на неопределенный срок.Наконец, автор констатировал, что готовность Москвы к ведению переговоров по Украине, о которой заявил Владимир Путин, подает важный сигнал тем, кто выступает за отмену санкций в Европе, ведь, как заявил президент России, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет договориться.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220708/dollar-1801266698.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии, северный поток, большая двадцатка, сша, евросоюз, германия
22:35 08.07.2022 (обновлено: 00:36 09.07.2022)
 
СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины

Focus: Запад угодил в "тройную ловушку" президента России Путина на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия располагает тремя важными козырями, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине, пишет Ульрих Райц в статье для Focus.
России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться", — заметил автор.
Райц подчеркнул, что попытка Запада изолировать Россию дипломатически провалилась. Он приводит в качестве примера недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов G20, где многие страны отказались от критики в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.
В статье также отмечается, что Запад оказался не способен изолировать Россию экономически, поскольку сам чрезвычайно зависит от ее энергоресурсов. Автор подтверждает это, ссылаясь на опасения немецкого правительства о том, что закрытие газопровода "Северный поток" на техническое обслуживание якобы может затянуться на неопределенный срок.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 16:20
На Западе предрекли провал "самого мощного оружия США" из-за Путина
Наконец, автор констатировал, что готовность Москвы к ведению переговоров по Украине, о которой заявил Владимир Путин, подает важный сигнал тем, кто выступает за отмену санкций в Европе, ведь, как заявил президент России, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет договориться.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 10:03
Подарок Евросоюза для Путина взбесил Украину, пишет Daily Express
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииСеверный потокБольшая двадцаткаСШАЕвросоюзГермания
 
 
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