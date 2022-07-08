https://ria.ru/20220708/lovushka-1801354840.html

СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины

СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины - РИА Новости, 09.07.2022

СМИ: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина из-за Украины

Россия располагает тремя важными козырями, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине, пишет... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-08T22:35

2022-07-08T22:35

2022-07-09T00:36

в мире

владимир путин

россия

украина

санкции в отношении россии

северный поток

большая двадцатка

сша

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия располагает тремя важными козырями, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине, пишет Ульрих Райц в статье для Focus.Райц подчеркнул, что попытка Запада изолировать Россию дипломатически провалилась. Он приводит в качестве примера недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов G20, где многие страны отказались от критики в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.В статье также отмечается, что Запад оказался не способен изолировать Россию экономически, поскольку сам чрезвычайно зависит от ее энергоресурсов. Автор подтверждает это, ссылаясь на опасения немецкого правительства о том, что закрытие газопровода "Северный поток" на техническое обслуживание якобы может затянуться на неопределенный срок.Наконец, автор констатировал, что готовность Москвы к ведению переговоров по Украине, о которой заявил Владимир Путин, подает важный сигнал тем, кто выступает за отмену санкций в Европе, ведь, как заявил президент России, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет договориться.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220708/dollar-1801266698.html

https://ria.ru/20220708/gaz-1801129941.html

россия

украина

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии, северный поток, большая двадцатка, сша, евросоюз, германия