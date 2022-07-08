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Пасечник посетил освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/lnr-1801315092.html
Пасечник посетил освобожденный Лисичанск
Пасечник посетил освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 08.07.2022
Пасечник посетил освобожденный Лисичанск
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил освобожденный Лисичанск совместно с командованием Народной милиции и представителями ВС РФ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:42
2022-07-08T18:42
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
в мире
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил освобожденный Лисичанск совместно с командованием Народной милиции и представителями ВС РФ."Я думаю так, что в первую очередь нам будет необходимо заняться вопросами безопасности... Ну а потом мы пришлем сюда рабочие бригады, будем заниматься восстановлением, наверное, в первую очередь, света, воды, ну и, конечно, всех мероприятий, которые позволят жить", - заявил глава республики в видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:42 08.07.2022
 
Пасечник посетил освобожденный Лисичанск

Глава ЛНР Пасечник вместе с командованием Народной милиции посетил освобожденный Лисичанск

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖительница Лисичанска с флагом ЛНР
Жительница Лисичанска с флагом ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Жительница Лисичанска с флагом ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил освобожденный Лисичанск совместно с командованием Народной милиции и представителями ВС РФ.
"Я думаю так, что в первую очередь нам будет необходимо заняться вопросами безопасности... Ну а потом мы пришлем сюда рабочие бригады, будем заниматься восстановлением, наверное, в первую очередь, света, воды, ну и, конечно, всех мероприятий, которые позволят жить", - заявил глава республики в видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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