https://ria.ru/20220708/lnr-1801315092.html

Пасечник посетил освобожденный Лисичанск

Пасечник посетил освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 08.07.2022

Пасечник посетил освобожденный Лисичанск

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил освобожденный Лисичанск совместно с командованием Народной милиции и представителями ВС РФ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:42

2022-07-08T18:42

2022-07-08T18:42

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

в мире

владимир путин

россия

украина

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил освобожденный Лисичанск совместно с командованием Народной милиции и представителями ВС РФ."Я думаю так, что в первую очередь нам будет необходимо заняться вопросами безопасности... Ну а потом мы пришлем сюда рабочие бригады, будем заниматься восстановлением, наверное, в первую очередь, света, воды, ну и, конечно, всех мероприятий, которые позволят жить", - заявил глава республики в видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

луганская народная республика

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здоровье - общество, в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр