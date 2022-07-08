https://ria.ru/20220708/lnr-1801315092.html
Пасечник посетил освобожденный Лисичанск
Пасечник посетил освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 08.07.2022
Пасечник посетил освобожденный Лисичанск
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил освобожденный Лисичанск совместно с командованием Народной милиции и представителями ВС РФ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:42
2022-07-08T18:42
2022-07-08T18:42
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
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владимир путин
россия
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луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил освобожденный Лисичанск совместно с командованием Народной милиции и представителями ВС РФ."Я думаю так, что в первую очередь нам будет необходимо заняться вопросами безопасности... Ну а потом мы пришлем сюда рабочие бригады, будем заниматься восстановлением, наверное, в первую очередь, света, воды, ну и, конечно, всех мероприятий, которые позволят жить", - заявил глава республики в видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Пасечник посетил освобожденный Лисичанск
Глава ЛНР Пасечник вместе с командованием Народной милиции посетил освобожденный Лисичанск