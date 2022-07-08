https://ria.ru/20220708/lisichansk-1801337487.html

На медиафасадах Москвы появилось фото РИА Новости освобождения Лисичанска

На медиафасадах Москвы появилось фото РИА Новости освобождения Лисичанска - РИА Новости, 08.07.2022

На медиафасадах Москвы появилось фото РИА Новости освобождения Лисичанска

Фотография корреспондента РИА Новости, где запечатлено водружение знамени Победы после освобождения Лисичанска в ЛНР, появилась на 13 медиафасадах Москвы. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:15

2022-07-08T20:15

2022-07-08T20:37

специальная военная операция на украине

общество

луганская народная республика

лисичанск

москва

музей победы

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фотография корреспондента РИА Новости, где запечатлено водружение знамени Победы после освобождения Лисичанска в ЛНР, появилась на 13 медиафасадах Москвы.Автор фото - корреспондент РИА Новости Виктор Антонюк. Фотография появилась на медиафасадах на Новом Арбате - на зданиях Дома книги и на кинотеатре "Октябрь", на доме 28, а также на Ленинградском шоссе, на Можайском шоссе (165 км МКАД) и на Проспекте Мира - на гостинице Космос.Кроме того, фотографию можно увидеть на ТТК - на улице Расковой, дом 34с14, на Таганке - на улице Большие Каменщики, дом 1, на Волоколамском шоссе - дом 90с3, на Звенигородском шоссе - дом 28с6, на Спартаковской площади - дом 14с1, на Алтуфьевском шоссе - дом 6 и на Красной Пресне, дом 9.Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в Москве в Музее Победы, об этом РИА Новости ранее рассказал ученый секретарь музея Виктор Сеничкин, который специально приехал в ЛНР для его передачи. Право водрузить красное знамя Победы досталось командиру взвода казачьего полка Константину Новосельскому.

https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html

луганская народная республика

лисичанск

москва

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Фотография корреспондента РИА Новостей из Лисичанска появилась на 13 медиафасадах Москвы Фотография корреспондента РИА Новостей из Лисичанска появилась на 13 медиафасадах Москвы 2022-07-08T20:15 true PT0M18S

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общество, луганская народная республика, лисичанск, москва, музей победы