https://ria.ru/20220708/lisichansk-1801337487.html
На медиафасадах Москвы появилось фото РИА Новости освобождения Лисичанска
На медиафасадах Москвы появилось фото РИА Новости освобождения Лисичанска - РИА Новости, 08.07.2022
На медиафасадах Москвы появилось фото РИА Новости освобождения Лисичанска
Фотография корреспондента РИА Новости, где запечатлено водружение знамени Победы после освобождения Лисичанска в ЛНР, появилась на 13 медиафасадах Москвы. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:15
2022-07-08T20:15
2022-07-08T20:37
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
лисичанск
москва
музей победы
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фотография корреспондента РИА Новости, где запечатлено водружение знамени Победы после освобождения Лисичанска в ЛНР, появилась на 13 медиафасадах Москвы.Автор фото - корреспондент РИА Новости Виктор Антонюк. Фотография появилась на медиафасадах на Новом Арбате - на зданиях Дома книги и на кинотеатре "Октябрь", на доме 28, а также на Ленинградском шоссе, на Можайском шоссе (165 км МКАД) и на Проспекте Мира - на гостинице Космос.Кроме того, фотографию можно увидеть на ТТК - на улице Расковой, дом 34с14, на Таганке - на улице Большие Каменщики, дом 1, на Волоколамском шоссе - дом 90с3, на Звенигородском шоссе - дом 28с6, на Спартаковской площади - дом 14с1, на Алтуфьевском шоссе - дом 6 и на Красной Пресне, дом 9.Знамя Победы, которое было водружено над администрацией Лисичанска и стало символом освобождения территории Луганской Народной Республики, будет храниться в Москве в Музее Победы, об этом РИА Новости ранее рассказал ученый секретарь музея Виктор Сеничкин, который специально приехал в ЛНР для его передачи. Право водрузить красное знамя Победы досталось командиру взвода казачьего полка Константину Новосельскому.
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html
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Фотография корреспондента РИА Новостей из Лисичанска появилась на 13 медиафасадах Москвы
Фотография корреспондента РИА Новостей из Лисичанска появилась на 13 медиафасадах Москвы
2022-07-08T20:15
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РИА Новости
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общество, луганская народная республика, лисичанск, москва, музей победы
20:15 08.07.2022 (обновлено: 20:37 08.07.2022)
На медиафасадах Москвы появилось фото РИА Новости освобождения Лисичанска
Фото корреспондента РИА Новости об освобождении Лисичанска вывесили на медиафасадах Москвы