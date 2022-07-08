https://ria.ru/20220708/lisa-1801226499.html
На станции метро в Москве нашли клетку с лисой
На станции метро в Москве нашли клетку с лисой - РИА Новости, 08.07.2022
На станции метро в Москве нашли клетку с лисой
Клетку с лисой нашли на станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве, ее передали в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", сообщается в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:48
2022-07-08T14:48
2022-07-08T14:48
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Клетку с лисой нашли на станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве, ее передали в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня на станции метро "Бульвар Рокоссовского" нас ждала необычная находка - кто-то забыл клетку с лисой. Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", но надеемся, что зверя не бросили и хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит владелец все же ответственно относился к питомцу", - говорится в сообщении.Владельца животного просят написать в бот департамента транспорта или обратиться в фонд, необходимо также предоставить ветеринарные документы или фото для подтверждения."Пассажиры часто забывают свои вещи в метро. Чтобы обеспечить безопасность и сохранить эти вещи, мы передаем их на Склад забытых вещей. Если вы что-то потеряли, обязательно обращайтесь туда", - напомнили в дептрансе.
https://ria.ru/20210121/transport-1594053062.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
На станции метро в Москве нашли клетку с лисой
На станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве нашли клетку с лисой
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Клетку с лисой нашли на станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве, ее передали в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"Сегодня на станции метро "Бульвар Рокоссовского" нас ждала необычная находка - кто-то забыл клетку с лисой. Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", но надеемся, что зверя не бросили и хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит владелец все же ответственно относился к питомцу", - говорится в сообщении.
Владельца животного просят написать в бот департамента транспорта или обратиться в фонд, необходимо также предоставить ветеринарные документы или фото для подтверждения.
"Пассажиры часто забывают свои вещи в метро. Чтобы обеспечить безопасность и сохранить эти вещи, мы передаем их на Склад забытых вещей. Если вы что-то потеряли, обязательно обращайтесь туда", - напомнили в дептрансе.