https://ria.ru/20220708/lisa-1801226499.html

На станции метро в Москве нашли клетку с лисой

На станции метро в Москве нашли клетку с лисой - РИА Новости, 08.07.2022

На станции метро в Москве нашли клетку с лисой

Клетку с лисой нашли на станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве, ее передали в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", сообщается в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:48

2022-07-08T14:48

2022-07-08T14:48

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Клетку с лисой нашли на станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве, ее передали в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня на станции метро "Бульвар Рокоссовского" нас ждала необычная находка - кто-то забыл клетку с лисой. Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", но надеемся, что зверя не бросили и хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит владелец все же ответственно относился к питомцу", - говорится в сообщении.Владельца животного просят написать в бот департамента транспорта или обратиться в фонд, необходимо также предоставить ветеринарные документы или фото для подтверждения."Пассажиры часто забывают свои вещи в метро. Чтобы обеспечить безопасность и сохранить эти вещи, мы передаем их на Склад забытых вещей. Если вы что-то потеряли, обязательно обращайтесь туда", - напомнили в дептрансе.

https://ria.ru/20210121/transport-1594053062.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, московский метрополитен, происшествия