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На станции метро в Москве нашли клетку с лисой - РИА Новости, 08.07.2022
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На станции метро в Москве нашли клетку с лисой
На станции метро в Москве нашли клетку с лисой - РИА Новости, 08.07.2022
На станции метро в Москве нашли клетку с лисой
Клетку с лисой нашли на станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве, ее передали в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", сообщается в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:48
2022-07-08T14:48
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Клетку с лисой нашли на станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве, ее передали в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня на станции метро "Бульвар Рокоссовского" нас ждала необычная находка - кто-то забыл клетку с лисой. Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", но надеемся, что зверя не бросили и хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит владелец все же ответственно относился к питомцу", - говорится в сообщении.Владельца животного просят написать в бот департамента транспорта или обратиться в фонд, необходимо также предоставить ветеринарные документы или фото для подтверждения."Пассажиры часто забывают свои вещи в метро. Чтобы обеспечить безопасность и сохранить эти вещи, мы передаем их на Склад забытых вещей. Если вы что-то потеряли, обязательно обращайтесь туда", - напомнили в дептрансе.
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москва, московский метрополитен, происшествия
14:48 08.07.2022
 
На станции метро в Москве нашли клетку с лисой

На станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве нашли клетку с лисой

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛисенок
Лисенок - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Клетку с лисой нашли на станции метро "Бульвар Рокоссовского" в Москве, ее передали в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня на станции метро "Бульвар Рокоссовского" нас ждала необычная находка - кто-то забыл клетку с лисой. Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", но надеемся, что зверя не бросили и хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит владелец все же ответственно относился к питомцу", - говорится в сообщении.
Владельца животного просят написать в бот департамента транспорта или обратиться в фонд, необходимо также предоставить ветеринарные документы или фото для подтверждения.
"Пассажиры часто забывают свои вещи в метро. Чтобы обеспечить безопасность и сохранить эти вещи, мы передаем их на Склад забытых вещей. Если вы что-то потеряли, обязательно обращайтесь туда", - напомнили в дептрансе.
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