https://ria.ru/20220708/lechenie-1801357362.html
Больницы Белгорода будут принимать тяжелобольных из Харьковской области
Больницы Белгорода будут принимать тяжелобольных из Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2022
Больницы Белгорода будут принимать тяжелобольных из Харьковской области
Тяжелобольных жителей Харьковской области смогут лечить в больницах Белгородской области, сообщает в пятницу пресс-служба временной гражданской администрации... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T23:11
2022-07-08T23:11
2022-07-08T23:11
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Тяжелобольных жителей Харьковской области смогут лечить в больницах Белгородской области, сообщает в пятницу пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале.Отмечается, что в настоящее время прорабатывается вопрос доставки пациентов на территорию российского региона.В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220708/kharkov-1801314418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, харьковская область, луганская народная республика, россия
Больницы Белгорода будут принимать тяжелобольных из Харьковской области
Тяжелобольных жителей Харьковской области будут лечить в медицинских учреждениях Белгорода