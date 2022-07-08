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Больницы Белгорода будут принимать тяжелобольных из Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2022
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Больницы Белгорода будут принимать тяжелобольных из Харьковской области
Больницы Белгорода будут принимать тяжелобольных из Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2022
Больницы Белгорода будут принимать тяжелобольных из Харьковской области
Тяжелобольных жителей Харьковской области смогут лечить в больницах Белгородской области, сообщает в пятницу пресс-служба временной гражданской администрации... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T23:11
2022-07-08T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
харьковская область
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Тяжелобольных жителей Харьковской области смогут лечить в больницах Белгородской области, сообщает в пятницу пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале.Отмечается, что в настоящее время прорабатывается вопрос доставки пациентов на территорию российского региона.В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220708/kharkov-1801314418.html
харьковская область
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в мире, здоровье - общество, харьковская область, луганская народная республика, россия
23:11 08.07.2022
 
Больницы Белгорода будут принимать тяжелобольных из Харьковской области

Тяжелобольных жителей Харьковской области будут лечить в медицинских учреждениях Белгорода

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Тяжелобольных жителей Харьковской области смогут лечить в больницах Белгородской области, сообщает в пятницу пресс-служба временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области в своем Telegram-канале.

"Между временной гражданской администрацией Харьковской области и администрацией Белгородской области достигнуто соглашение о лечении тяжелых больных в медицинских учреждениях Белгородской области", - говорится в сообщении ВГА.

Отмечается, что в настоящее время прорабатывается вопрос доставки пациентов на территорию российского региона.
В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Военно-гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобождённых территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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