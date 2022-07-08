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Лавров прокомментировал отказ Блинкена участвовать в общем фотографировании - РИА Новости, 08.07.2022
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Лавров прокомментировал отказ Блинкена участвовать в общем фотографировании
Лавров прокомментировал отказ Блинкена участвовать в общем фотографировании - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров прокомментировал отказ Блинкена участвовать в общем фотографировании
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена участвовать в общем фотографировании министров G20 из-за... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:28
2022-07-08T10:23
в мире
россия
сша
сергей лавров
энтони блинкен
большая двадцатка
мид кнр
мид индии
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена участвовать в общем фотографировании министров G20 из-за присутствия российской стороны, сказал, что он и не приглашал Блинкена фотографироваться с собой.Встреча министров иностранных дел G20 проходит в пятницу на индонезийском острове Бали. В пятницу делегаты не стали проводить церемонию фотографирования участников встречи G20, по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым."Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться - я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия", - сказал Лавров журналистам.Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.
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в мире, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, большая двадцатка, мид кнр, мид индии, бали, турция, мария захарова, ван и (политик)
09:28 08.07.2022 (обновлено: 10:23 08.07.2022)
 
Лавров прокомментировал отказ Блинкена участвовать в общем фотографировании

Глава МИД Лавров ответил на вопрос о Блинкене, что никого на G20 не приглашал делать фото

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена участвовать в общем фотографировании министров G20 из-за присутствия российской стороны, сказал, что он и не приглашал Блинкена фотографироваться с собой.
Встреча министров иностранных дел G20 проходит в пятницу на индонезийском острове Бали. В пятницу делегаты не стали проводить церемонию фотографирования участников встречи G20, по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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Не все страны поддержали выпады Запада против России на G20, заявил Лавров
"Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться - я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия", - сказал Лавров журналистам.
Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенБольшая двадцаткаМИД КНРМИД ИндииБалиТурцияМария ЗахароваВан И (политик)
 
 
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