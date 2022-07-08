https://ria.ru/20220708/lavrov-1801123684.html

Лавров прокомментировал отказ Блинкена участвовать в общем фотографировании

Лавров прокомментировал отказ Блинкена участвовать в общем фотографировании - РИА Новости, 08.07.2022

Лавров прокомментировал отказ Блинкена участвовать в общем фотографировании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена участвовать в общем фотографировании министров G20 из-за... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:28

2022-07-08T09:28

2022-07-08T10:23

в мире

россия

сша

сергей лавров

энтони блинкен

большая двадцатка

мид кнр

мид индии

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена участвовать в общем фотографировании министров G20 из-за присутствия российской стороны, сказал, что он и не приглашал Блинкена фотографироваться с собой.Встреча министров иностранных дел G20 проходит в пятницу на индонезийском острове Бали. В пятницу делегаты не стали проводить церемонию фотографирования участников встречи G20, по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не захотел участвовать в мероприятии с Лавровым."Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться - я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия", - сказал Лавров журналистам.Накануне на Бали прошел приветственный ужин для делегатов. По данным агентства Киодо, главы дипломатических ведомств стран "Большой семерки" решили не присутствовать на ужине в знак протеста против присутствия Лаврова.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости ситуацию, заявила, что Лавров "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров". Ранее в четверг российский министр провел "на полях" G20 встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу. В пятницу пройдут переговоры с главами МИД Индии, Индонезии, Аргентины и Бразилии.

https://ria.ru/20220708/lavrov-1801115093.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, большая двадцатка, мид кнр, мид индии, бали, турция, мария захарова, ван и (политик)