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Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20 - РИА Новости, 08.07.2022
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Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20
Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20 - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20
Россия на заседании G20 поставила ряд нелицеприятных вопросов перед западными странами, но ответа на них не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:08
2022-07-08T09:09
в мире
россия
сергей лавров
европа
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Россия на заседании G20 поставила ряд нелицеприятных вопросов перед западными странами, но ответа на них не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах", - добавил министр.
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в мире, россия, сергей лавров, европа, саммит g20
09:08 08.07.2022 (обновлено: 09:09 08.07.2022)
 
Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20

Лавров: Россия на G20 поставила неудобные вопросы перед Западом, но ответов не получила

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Россия на заседании G20 поставила ряд нелицеприятных вопросов перед западными странами, но ответа на них не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники от развивающих стран, полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западными коллегам", - сказал Лавров журналистам.
"Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах", - добавил министр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 08:54
Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg
 
В миреРоссияСергей ЛавровЕвропаСаммит G20
 
 
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