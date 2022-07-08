https://ria.ru/20220708/lavrov-1801119372.html
Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20
Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20 - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20
Россия на заседании G20 поставила ряд нелицеприятных вопросов перед западными странами, но ответа на них не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:08
2022-07-08T09:08
2022-07-08T09:09
в мире
россия
сергей лавров
европа
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Россия на заседании G20 поставила ряд нелицеприятных вопросов перед западными странами, но ответа на них не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах", - добавил министр.
https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, европа, саммит g20
09:08 08.07.2022 (обновлено: 09:09 08.07.2022)
Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20
Лавров: Россия на G20 поставила неудобные вопросы перед Западом, но ответов не получила