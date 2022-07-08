https://ria.ru/20220708/lavrov-1801119372.html

Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20

Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20 - РИА Новости, 08.07.2022

Лавров рассказал, что не получил ответов на неудобные вопросы на G20

Россия на заседании G20 поставила ряд нелицеприятных вопросов перед западными странами, но ответа на них не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:08

2022-07-08T09:08

2022-07-08T09:09

в мире

россия

сергей лавров

европа

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Россия на заседании G20 поставила ряд нелицеприятных вопросов перед западными странами, но ответа на них не получила, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах", - добавил министр.

https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html

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в мире, россия, сергей лавров, европа, саммит g20