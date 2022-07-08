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Не все страны поддержали выпады Запада против России на G20, заявил Лавров - РИА Новости, 08.07.2022
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Не все страны поддержали выпады Запада против России на G20, заявил Лавров
Не все страны поддержали выпады Запада против России на G20, заявил Лавров - РИА Новости, 08.07.2022
Не все страны поддержали выпады Запада против России на G20, заявил Лавров
Многие участники министерской встречи G20 не поддержали выпады Запада против России, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:42
2022-07-08T17:16
в мире
сергей лавров
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. Многие участники министерской встречи G20 не поддержали выпады Запада против России, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что во время дискуссии западные партнеры уходили от того, чтобы следовать мандату "Двадцатки" и обсуждать вопросы мировой экономики, но сразу же сбивались на оголтелую критику России из-за ситуации на Украине.Однако ответов на эти вопросы у них нет, добавил министр."Есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах", — заключил он.Встреча министров иностранных дел стран G20 проходит 7 и 8 июля на индонезийском острове Бали. Впервые с начала специальной военной операции на Украине в одном месте собрались представители западных стран, России и тех государств, которые прямо или косвенно поддержали Москву в этом противостоянии. Саммит лидеров G20 запланирован на ноябрь. Изначально США и их союзники предлагали исключить Россию из "Двадцатки", но другие государства с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "Группу 20" и не допустить ее раскола, и уже направила приглашение на саммит президенту Владимиру Путину.Кроме того, на Бали пригласили и Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в G20. Москва на это реагирует сдержанно. Что касается участия в саммите Путина, то это будет зависеть от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.
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в мире, сергей лавров
08:42 08.07.2022 (обновлено: 17:16 08.07.2022)
 
Не все страны поддержали выпады Запада против России на G20, заявил Лавров

Лавров: ряд стран не поддержал выпады против России на встрече G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. Многие участники министерской встречи G20 не поддержали выпады Запада против России, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что во время дискуссии западные партнеры уходили от того, чтобы следовать мандату "Двадцатки" и обсуждать вопросы мировой экономики, но сразу же сбивались на оголтелую критику России из-за ситуации на Украине.

"Несмотря на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали в таком запале участники от развивающихся стран, полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западным коллегам", — сказал Лавров.

Однако ответов на эти вопросы у них нет, добавил министр.
"Есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах", — заключил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 04:03Специальная военная операция на Украине
СМИ: некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым
Встреча министров иностранных дел стран G20 проходит 7 и 8 июля на индонезийском острове Бали. Впервые с начала специальной военной операции на Украине в одном месте собрались представители западных стран, России и тех государств, которые прямо или косвенно поддержали Москву в этом противостоянии.
Саммит лидеров G20 запланирован на ноябрь. Изначально США и их союзники предлагали исключить Россию из "Двадцатки", но другие государства с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "Группу 20" и не допустить ее раскола, и уже направила приглашение на саммит президенту Владимиру Путину.
Кроме того, на Бали пригласили и Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в G20. Москва на это реагирует сдержанно. Что касается участия в саммите Путина, то это будет зависеть от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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