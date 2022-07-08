https://ria.ru/20220708/lavrov-1801115093.html

Не все страны поддержали выпады Запада против России на G20, заявил Лавров

Не все страны поддержали выпады Запада против России на G20, заявил Лавров - РИА Новости, 08.07.2022

Не все страны поддержали выпады Запада против России на G20, заявил Лавров

Многие участники министерской встречи G20 не поддержали выпады Запада против России, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:42

2022-07-08T08:42

2022-07-08T17:16

в мире

сергей лавров

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл — РИА Новости. Многие участники министерской встречи G20 не поддержали выпады Запада против России, заявил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что во время дискуссии западные партнеры уходили от того, чтобы следовать мандату "Двадцатки" и обсуждать вопросы мировой экономики, но сразу же сбивались на оголтелую критику России из-за ситуации на Украине.Однако ответов на эти вопросы у них нет, добавил министр."Есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых проблемах в мировой экономике и финансах", — заключил он.Встреча министров иностранных дел стран G20 проходит 7 и 8 июля на индонезийском острове Бали. Впервые с начала специальной военной операции на Украине в одном месте собрались представители западных стран, России и тех государств, которые прямо или косвенно поддержали Москву в этом противостоянии. Саммит лидеров G20 запланирован на ноябрь. Изначально США и их союзники предлагали исключить Россию из "Двадцатки", но другие государства с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "Группу 20" и не допустить ее раскола, и уже направила приглашение на саммит президенту Владимиру Путину.Кроме того, на Бали пригласили и Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в G20. Москва на это реагирует сдержанно. Что касается участия в саммите Путина, то это будет зависеть от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20220708/foto-1801101529.html

https://ria.ru/20220627/putin-1798310879.html

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в мире, сергей лавров