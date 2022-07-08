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Мэр латвийского города попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии - РИА Новости, 08.07.2022
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Мэр латвийского города попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии
Мэр латвийского города попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии - РИА Новости, 08.07.2022
Мэр латвийского города попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии
В Латвии разразился скандал из-за того, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил празднование Дня Независимости Белоруссии в одном из местных ресторанов,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:41
2022-07-08T13:34
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Латвии разразился скандал из-за того, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил празднование Дня Независимости Белоруссии в одном из местных ресторанов, пишет портал Chayka. Это вызвало возмущение у Службы госбезопасности и латвийских медиа. Они считают, что этот шаг "не отвечает интересам национальной безопасности". В свою очередь мэр напомнил, что в городе все еще официально работает белорусское диппредставительство, а также живет большая белорусская диаспора. Представитель МИД Латвии Солвита Мартинсоне, в свою очередь, заявила, что генеральному консульству Белоруссии в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия. Однако отметила, что государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них. Позже мэр обратился к жителям Даугавпилса на своей странице в Facebook*. Он отметил, что пресса "фактически обвинила" его в "измене родине", а его встреча с генконсулом Белоруссии "оценена опрошенными журналистами госчиновниками как действие, не отвечающее интересам национальной безопасности страны". "Оказывается, что к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам. Странно, что еще не составлен поименный список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал это мероприятие", — написал он. Элксниньш также поинтересовался, не стоит ли ему поскорее подать в отставку, "пока всех не пересажали".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220609/izyatie-1794322999.html
https://ria.ru/20220515/latviya-1788647971.html
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в мире, латвия, белоруссия
10:41 08.07.2022 (обновлено: 13:34 08.07.2022)
 
Мэр латвийского города попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии

Мэр Даугавпилса Элксниньш попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии

© Sputnik / Перейти в фотобанкМэр Даугавпилса Андрей Элксниньш
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш
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Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Латвии разразился скандал из-за того, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил празднование Дня Независимости Белоруссии в одном из местных ресторанов, пишет портал Chayka.

Это вызвало возмущение у Службы госбезопасности и латвийских медиа. Они считают, что этот шаг "не отвечает интересам национальной безопасности". В свою очередь мэр напомнил, что в городе все еще официально работает белорусское диппредставительство, а также живет большая белорусская диаспора.
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Представитель МИД Латвии Солвита Мартинсоне, в свою очередь, заявила, что генеральному консульству Белоруссии в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия. Однако отметила, что государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них.

Позже мэр обратился к жителям Даугавпилса на своей странице в Facebook*. Он отметил, что пресса "фактически обвинила" его в "измене родине", а его встреча с генконсулом Белоруссии "оценена опрошенными журналистами госчиновниками как действие, не отвечающее интересам национальной безопасности страны".
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"Оказывается, что к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам. Странно, что еще не составлен поименный список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал это мероприятие", — написал он.

Элксниньш также поинтересовался, не стоит ли ему поскорее подать в отставку, "пока всех не пересажали".

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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