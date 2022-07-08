10:41 08.07.2022 (обновлено: 13:34 08.07.2022)
Мэр латвийского города попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии
Мэр Даугавпилса Элксниньш попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии
© Sputnik
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Латвии разразился скандал из-за того, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил празднование Дня Независимости Белоруссии в одном из местных ресторанов, пишет портал Chayka.
Это вызвало возмущение у Службы госбезопасности и латвийских медиа. Они считают, что этот шаг "не отвечает интересам национальной безопасности". В свою очередь мэр напомнил, что в городе все еще официально работает белорусское диппредставительство, а также живет большая белорусская диаспора.
Это вызвало возмущение у Службы госбезопасности и латвийских медиа. Они считают, что этот шаг "не отвечает интересам национальной безопасности". В свою очередь мэр напомнил, что в городе все еще официально работает белорусское диппредставительство, а также живет большая белорусская диаспора.
Представитель МИД Латвии Солвита Мартинсоне, в свою очередь, заявила, что генеральному консульству Белоруссии в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия. Однако отметила, что государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них.
Позже мэр обратился к жителям Даугавпилса на своей странице в Facebook*. Он отметил, что пресса "фактически обвинила" его в "измене родине", а его встреча с генконсулом Белоруссии "оценена опрошенными журналистами госчиновниками как действие, не отвечающее интересам национальной безопасности страны".
Позже мэр обратился к жителям Даугавпилса на своей странице в Facebook*. Он отметил, что пресса "фактически обвинила" его в "измене родине", а его встреча с генконсулом Белоруссии "оценена опрошенными журналистами госчиновниками как действие, не отвечающее интересам национальной безопасности страны".
"Оказывается, что к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам. Странно, что еще не составлен поименный список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал это мероприятие", — написал он.
Элксниньш также поинтересовался, не стоит ли ему поскорее подать в отставку, "пока всех не пересажали".
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Элксниньш также поинтересовался, не стоит ли ему поскорее подать в отставку, "пока всех не пересажали".
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.