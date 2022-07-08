https://ria.ru/20220708/latviya-1801140491.html

Мэр латвийского города попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии

Мэр латвийского города попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии - РИА Новости, 08.07.2022

Мэр латвийского города попал в скандал из-за Дня Независимости Белоруссии

В Латвии разразился скандал из-за того, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил празднование Дня Независимости Белоруссии в одном из местных ресторанов,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:41

2022-07-08T10:41

2022-07-08T13:34

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Латвии разразился скандал из-за того, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш посетил празднование Дня Независимости Белоруссии в одном из местных ресторанов, пишет портал Chayka. Это вызвало возмущение у Службы госбезопасности и латвийских медиа. Они считают, что этот шаг "не отвечает интересам национальной безопасности". В свою очередь мэр напомнил, что в городе все еще официально работает белорусское диппредставительство, а также живет большая белорусская диаспора. Представитель МИД Латвии Солвита Мартинсоне, в свою очередь, заявила, что генеральному консульству Белоруссии в Даугавпилсе не запрещено проводить торжественные мероприятия. Однако отметила, что государственным должностным лицам следует тщательно оценивать необходимость участвовать в них. Позже мэр обратился к жителям Даугавпилса на своей странице в Facebook*. Он отметил, что пресса "фактически обвинила" его в "измене родине", а его встреча с генконсулом Белоруссии "оценена опрошенными журналистами госчиновниками как действие, не отвечающее интересам национальной безопасности страны". "Оказывается, что к ним нельзя приближаться! Поскольку это вредит национальным интересам. Странно, что еще не составлен поименный список всех горожан, которые имеют белорусские или российские корни, а также тех, кто посещал это мероприятие", — написал он. Элксниньш также поинтересовался, не стоит ли ему поскорее подать в отставку, "пока всех не пересажали".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220609/izyatie-1794322999.html

https://ria.ru/20220515/latviya-1788647971.html

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, латвия, белоруссия