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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля - РИА Новости, 08.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля

Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу, но ослаб по итогам недели: доллар подорожал до 60,92 рубля, евро - до 62,35 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:53

2022-07-08T19:53

2022-07-08T20:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу, но ослаб по итогам недели: доллар подорожал до 60,92 рубля, евро - до 62,35 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,03 рубля и опустился до 60,92 рубля, евро упал на 1,25 рубля, до 62,35 рубля.Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели поднялся на 6,42 рубля, евро - на 5,81 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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