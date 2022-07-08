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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля - РИА Новости, 08.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля
Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу, но ослаб по итогам недели: доллар подорожал до 60,92 рубля, евро - до 62,35 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:53
2022-07-08T19:53
2022-07-08T20:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу, но ослаб по итогам недели: доллар подорожал до 60,92 рубля, евро - до 62,35 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,03 рубля и опустился до 60,92 рубля, евро упал на 1,25 рубля, до 62,35 рубля.Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели поднялся на 6,42 рубля, евро - на 5,81 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:53 08.07.2022 (обновлено: 20:03 08.07.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 61 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу упал до 60,92 рубля, евро — до 62,35