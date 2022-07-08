https://ria.ru/20220708/kurs-1801262432.html

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 61,27 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 61,27 рубля - РИА Новости, 08.07.2022

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 61,27 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,8763 рубля, до 61,2664 рубля, курс евро - на 2,085 рубля, до... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:06

2022-07-08T16:06

2022-07-08T16:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,8763 рубля, до 61,2664 рубля, курс евро - на 2,085 рубля, до 62,0499 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, динамика курсов валют, евро, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль