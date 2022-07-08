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Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 61,27 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 61,27 рубля - РИА Новости, 08.07.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 61,27 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,8763 рубля, до 61,2664 рубля, курс евро - на 2,085 рубля, до... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:06
2022-07-08T16:06
2022-07-08T16:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,8763 рубля, до 61,2664 рубля, курс евро - на 2,085 рубля, до 62,0499 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, динамика курсов валют, евро, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 61,27 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 61,27 рубля, евро — до 62,05