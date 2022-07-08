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Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии - РИА Новости, 08.07.2022
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Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии
Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии - РИА Новости, 08.07.2022
Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии
Москва заверила "Сирийский демократический совет" (СДС) в том, что не поддержит планы Анкары по проведению очередной военной операции в Сирии, сообщил РИА... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:52
2022-07-08T09:52
в мире
сирия
турция
анкара (провинция)
россия
ибрагим калын
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Москва заверила "Сирийский демократический совет" (СДС) в том, что не поддержит планы Анкары по проведению очередной военной операции в Сирии, сообщил РИА Новости представитель СДС Бассам Сакер (Bassam Saker)."Россия заверила нас, что не даст зеленый свет Турции для захвата (атаки на северо-восточные районы Сирии - ред.)", - сказал, в частности, собеседник агентства. По его словам, турецкие силы не начинали атаку, но "усилили патрулирование определенных районов".Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.По словам представителя СДС, турецкое вторжение чревато дестабилизацией региона, гибелью местных жителей, разрушениями и очередным миграционным кризисом, что в итоге будет способствовать росту террористической угрозы."Мы призываем все страны к действиям по недопущению агрессивных действий против Сирии со стороны Турции. Сирийцы должны объединиться и достигнуть политического решения для мирного, стабильного и процветающего будущего", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сирийские курды поддерживают хорошие отношения как с Россией, так и с США и рассчитывают на укрепление этих связей, в том числе за счет более интенсивной дипломатической работы в ходе визитов в Россию и США.СДС является непризнанным в Дамаске правительством автономного образования, созданного в районах на северо-востоке Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские базы, присутствие которых в Дамаске называют незаконным.
https://ria.ru/20220708/kurdy-1801125408.html
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в мире, сирия, турция, анкара (провинция), россия, ибрагим калын
09:52 08.07.2022
 
Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии

Курды в Сирии заручились поддержкой России по вопросу недопущения турецкой операции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Москва заверила "Сирийский демократический совет" (СДС) в том, что не поддержит планы Анкары по проведению очередной военной операции в Сирии, сообщил РИА Новости представитель СДС Бассам Сакер (Bassam Saker).
"Россия заверила нас, что не даст зеленый свет Турции для захвата (атаки на северо-восточные районы Сирии - ред.)", - сказал, в частности, собеседник агентства. По его словам, турецкие силы не начинали атаку, но "усилили патрулирование определенных районов".
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 09:39
Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
По словам представителя СДС, турецкое вторжение чревато дестабилизацией региона, гибелью местных жителей, разрушениями и очередным миграционным кризисом, что в итоге будет способствовать росту террористической угрозы.
"Мы призываем все страны к действиям по недопущению агрессивных действий против Сирии со стороны Турции. Сирийцы должны объединиться и достигнуть политического решения для мирного, стабильного и процветающего будущего", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сирийские курды поддерживают хорошие отношения как с Россией, так и с США и рассчитывают на укрепление этих связей, в том числе за счет более интенсивной дипломатической работы в ходе визитов в Россию и США.
СДС является непризнанным в Дамаске правительством автономного образования, созданного в районах на северо-востоке Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские базы, присутствие которых в Дамаске называют незаконным.
Жители города Айн-аль-Араб (Кобани - курдский язык) расположенный на сирийско-турецкой границе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 18:28
Курды ждут разъяснений Швеции и Финляндии о механизме экстрадиции в Турцию
 
В миреСирияТурцияАнкара (провинция)РоссияИбрагим Калын
 
 
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