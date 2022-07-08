https://ria.ru/20220708/kurdy-1801128047.html

Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии

Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии - РИА Новости, 08.07.2022

Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии

Москва заверила "Сирийский демократический совет" (СДС) в том, что не поддержит планы Анкары по проведению очередной военной операции в Сирии, сообщил РИА... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:52

2022-07-08T09:52

2022-07-08T09:52

в мире

сирия

турция

анкара (провинция)

россия

ибрагим калын

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Москва заверила "Сирийский демократический совет" (СДС) в том, что не поддержит планы Анкары по проведению очередной военной операции в Сирии, сообщил РИА Новости представитель СДС Бассам Сакер (Bassam Saker)."Россия заверила нас, что не даст зеленый свет Турции для захвата (атаки на северо-восточные районы Сирии - ред.)", - сказал, в частности, собеседник агентства. По его словам, турецкие силы не начинали атаку, но "усилили патрулирование определенных районов".Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.По словам представителя СДС, турецкое вторжение чревато дестабилизацией региона, гибелью местных жителей, разрушениями и очередным миграционным кризисом, что в итоге будет способствовать росту террористической угрозы."Мы призываем все страны к действиям по недопущению агрессивных действий против Сирии со стороны Турции. Сирийцы должны объединиться и достигнуть политического решения для мирного, стабильного и процветающего будущего", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сирийские курды поддерживают хорошие отношения как с Россией, так и с США и рассчитывают на укрепление этих связей, в том числе за счет более интенсивной дипломатической работы в ходе визитов в Россию и США.СДС является непризнанным в Дамаске правительством автономного образования, созданного в районах на северо-востоке Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские базы, присутствие которых в Дамаске называют незаконным.

https://ria.ru/20220708/kurdy-1801125408.html

https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799080614.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, турция, анкара (провинция), россия, ибрагим калын