Россия заверила курдов, что не поддержит турецкую военную операцию в Сирии
Курды в Сирии заручились поддержкой России по вопросу недопущения турецкой операции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Москва заверила "Сирийский демократический совет" (СДС) в том, что не поддержит планы Анкары по проведению очередной военной операции в Сирии, сообщил РИА Новости представитель СДС Бассам Сакер (Bassam Saker).
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
По словам представителя СДС, турецкое вторжение чревато дестабилизацией региона, гибелью местных жителей, разрушениями и очередным миграционным кризисом, что в итоге будет способствовать росту террористической угрозы.
"Мы призываем все страны к действиям по недопущению агрессивных действий против Сирии со стороны Турции. Сирийцы должны объединиться и достигнуть политического решения для мирного, стабильного и процветающего будущего", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сирийские курды поддерживают хорошие отношения как с Россией, так и с США и рассчитывают на укрепление этих связей, в том числе за счет более интенсивной дипломатической работы в ходе визитов в Россию и США.
СДС является непризнанным в Дамаске правительством автономного образования, созданного в районах на северо-востоке Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские базы, присутствие которых в Дамаске называют незаконным.