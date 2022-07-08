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Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции - РИА Новости, 08.07.2022
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Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции
Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции - РИА Новости, 08.07.2022
Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции
Планируемая Турцией военная операция на севере Сирии может привести к массовым побегам террористов ИГ* (группировка запрещена в России), которые находятся в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:39
2022-07-08T10:37
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
исламское государство
ибрагим калын
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Планируемая Турцией военная операция на севере Сирии может привести к массовым побегам террористов ИГ* (группировка запрещена в России), которые находятся в тюрьмах на подконтрольных сирийским курдам территории, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" (СДС) Бассам Сакер."Сейчас такой возможности (побега) нет. Но мы волнуемся, сможем ли надлежащим образом охранять заключенных и поддерживать работу тюрем в случае атаки со стороны Турции, - сказал представитель СДС. - Вторжение Турции дестабилизирует регион и сделает почти невозможным продолжение охраны арестованных членов ИГ. Если Турция вторгнется, тысячи задержанных ранее членов ИГ могут оказаться на свободе, чтобы снова терроризировать мир".В настоящее время, по его данным, в сирийских тюрьмах находятся около 11 тысяч террористов-иностранцев.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.СДС является непризнанным в Дамаске правительством автономного образования, созданного в районах на северо-востоке Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские базы, присутствие которых в Дамаске называют незаконными.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220630/tsru-1799250895.html
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сирия
турция
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в мире, сирия, турция, дамаск (город), исламское государство, ибрагим калын
09:39 08.07.2022 (обновлено: 10:37 08.07.2022)
 
Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции

Курды в Сирии опасаются массового побега террористов из тюрем в случае вторжения Турции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Планируемая Турцией военная операция на севере Сирии может привести к массовым побегам террористов ИГ* (группировка запрещена в России), которые находятся в тюрьмах на подконтрольных сирийским курдам территории, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" (СДС) Бассам Сакер.
"Сейчас такой возможности (побега) нет. Но мы волнуемся, сможем ли надлежащим образом охранять заключенных и поддерживать работу тюрем в случае атаки со стороны Турции, - сказал представитель СДС. - Вторжение Турции дестабилизирует регион и сделает почти невозможным продолжение охраны арестованных членов ИГ. Если Турция вторгнется, тысячи задержанных ранее членов ИГ могут оказаться на свободе, чтобы снова терроризировать мир".
ЦРУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 13:28
ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник
В настоящее время, по его данным, в сирийских тюрьмах находятся около 11 тысяч террористов-иностранцев.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
СДС является непризнанным в Дамаске правительством автономного образования, созданного в районах на северо-востоке Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские базы, присутствие которых в Дамаске называют незаконными.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Жители города Айн-аль-Араб (Кобани - курдский язык) расположенный на сирийско-турецкой границе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 18:28
Курды ждут разъяснений Швеции и Финляндии о механизме экстрадиции в Турцию
 
В миреСирияТурцияДамаск (город)Исламское государствоИбрагим Калын
 
 
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