https://ria.ru/20220708/kurdy-1801125408.html

Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции

Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции - РИА Новости, 08.07.2022

Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции

Планируемая Турцией военная операция на севере Сирии может привести к массовым побегам террористов ИГ* (группировка запрещена в России), которые находятся в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:39

2022-07-08T09:39

2022-07-08T10:37

в мире

сирия

турция

дамаск (город)

исламское государство

ибрагим калын

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Планируемая Турцией военная операция на севере Сирии может привести к массовым побегам террористов ИГ* (группировка запрещена в России), которые находятся в тюрьмах на подконтрольных сирийским курдам территории, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" (СДС) Бассам Сакер."Сейчас такой возможности (побега) нет. Но мы волнуемся, сможем ли надлежащим образом охранять заключенных и поддерживать работу тюрем в случае атаки со стороны Турции, - сказал представитель СДС. - Вторжение Турции дестабилизирует регион и сделает почти невозможным продолжение охраны арестованных членов ИГ. Если Турция вторгнется, тысячи задержанных ранее членов ИГ могут оказаться на свободе, чтобы снова терроризировать мир".В настоящее время, по его данным, в сирийских тюрьмах находятся около 11 тысяч террористов-иностранцев.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.СДС является непризнанным в Дамаске правительством автономного образования, созданного в районах на северо-востоке Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские базы, присутствие которых в Дамаске называют незаконными.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220630/tsru-1799250895.html

https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799080614.html

сирия

турция

дамаск (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, турция, дамаск (город), исламское государство, ибрагим калын