09:39 08.07.2022 (обновлено: 10:37 08.07.2022)
Курды в Сирии опасаются побега боевиков ИГ* из тюрем при вторжении Турции
Курды в Сирии опасаются массового побега террористов из тюрем в случае вторжения Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Планируемая Турцией военная операция на севере Сирии может привести к массовым побегам террористов ИГ* (группировка запрещена в России), которые находятся в тюрьмах на подконтрольных сирийским курдам территории, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" (СДС) Бассам Сакер.
"Сейчас такой возможности (побега) нет. Но мы волнуемся, сможем ли надлежащим образом охранять заключенных и поддерживать работу тюрем в случае атаки со стороны Турции, - сказал представитель СДС. - Вторжение Турции дестабилизирует регион и сделает почти невозможным продолжение охраны арестованных членов ИГ. Если Турция вторгнется, тысячи задержанных ранее членов ИГ могут оказаться на свободе, чтобы снова терроризировать мир".
В настоящее время, по его данным, в сирийских тюрьмах находятся около 11 тысяч террористов-иностранцев.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
СДС является непризнанным в Дамаске правительством автономного образования, созданного в районах на северо-востоке Сирии, населенных преимущественно курдами. Здесь же находятся американские базы, присутствие которых в Дамаске называют незаконными.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Организация признана террористической и запрещена в России