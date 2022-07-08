https://ria.ru/20220708/krym-1801093668.html

В Союзе пассажиров рассказали, как попасть в Крым этим летом

В Союзе пассажиров рассказали, как попасть в Крым этим летом - РИА Новости, 08.07.2022

В Союзе пассажиров рассказали, как попасть в Крым этим летом

Туристы пока не могут ездить в Крым, используя схему "самолет, аэропорт, море", отметил в интервью радио Sputnik председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Он... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T02:15

2022-07-08T02:15

2022-07-08T02:15

туризм

общество

россия

республика крым

сочи

херсонская область

запорожская область

кирилл янков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573667339_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_dff4458734212f1d66760d6120ced4d9.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Туристы пока не могут ездить в Крым, используя схему "самолет, аэропорт, море", отметил в интервью радио Sputnik председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Он назвал "идеальный", "экстремальный" и два "нормальных" способа попасть на полуостров.Аэропорт Симферополя закрыт для гражданских самолетов с начала специальной военной операции на Украине, но для того, чтобы провести летний отпуск в Крыму, необязательно использовать эту воздушную гавань, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. По его словам, в сложившихся обстоятельствах лучший способ добраться до полуострова — железная дорога.Автовладельцы, живущие в центральных и южных регионах России, могут добираться до крымского побережья на собственных транспортных средствах, этот вариант — "нормальный", добавил председатель Союза пассажиров."Если у вас есть автомобиль, и вы хотите добраться до Крыма из Москвы или других не очень далеких (от полуострова. — Прим. ред.) городов, то, наверное, вам стоит ехать на своей машине и воспользоваться Крымским мостом. Это будет нормально", —уверен Янков.Аналогичными по комфорту он считает маршруты, предполагающие использование двух видов транспорта: самолета и поезда. Такой вариант подходит для жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, уточнил эксперт.Наконец, "экстремалы" могут воспользоваться появившейся возможностью добраться до Крыма по территории Херсонской и Запорожской областей, продолжил он."Теперь можно проехать на автомобиле или на поезде через районы Херсонской или Запорожской областей. Я бы пока такой путь не советовал никому. Этот путь открыт только для экстремалов", — предположил Янков.

https://ria.ru/20220615/turisty-1795605818.html

https://ria.ru/20220606/krym-1793565394.html

россия

республика крым

сочи

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, республика крым, сочи, херсонская область , запорожская область, кирилл янков