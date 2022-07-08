https://ria.ru/20220708/krym-1801093668.html
В Союзе пассажиров рассказали, как попасть в Крым этим летом
В Союзе пассажиров рассказали, как попасть в Крым этим летом - РИА Новости, 08.07.2022
В Союзе пассажиров рассказали, как попасть в Крым этим летом
Туристы пока не могут ездить в Крым, используя схему "самолет, аэропорт, море", отметил в интервью радио Sputnik председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Он... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T02:15
2022-07-08T02:15
2022-07-08T02:15
туризм
общество
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республика крым
сочи
херсонская область
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Туристы пока не могут ездить в Крым, используя схему "самолет, аэропорт, море", отметил в интервью радио Sputnik председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Он назвал "идеальный", "экстремальный" и два "нормальных" способа попасть на полуостров.Аэропорт Симферополя закрыт для гражданских самолетов с начала специальной военной операции на Украине, но для того, чтобы провести летний отпуск в Крыму, необязательно использовать эту воздушную гавань, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. По его словам, в сложившихся обстоятельствах лучший способ добраться до полуострова — железная дорога.Автовладельцы, живущие в центральных и южных регионах России, могут добираться до крымского побережья на собственных транспортных средствах, этот вариант — "нормальный", добавил председатель Союза пассажиров."Если у вас есть автомобиль, и вы хотите добраться до Крыма из Москвы или других не очень далеких (от полуострова. — Прим. ред.) городов, то, наверное, вам стоит ехать на своей машине и воспользоваться Крымским мостом. Это будет нормально", —уверен Янков.Аналогичными по комфорту он считает маршруты, предполагающие использование двух видов транспорта: самолета и поезда. Такой вариант подходит для жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, уточнил эксперт.Наконец, "экстремалы" могут воспользоваться появившейся возможностью добраться до Крыма по территории Херсонской и Запорожской областей, продолжил он."Теперь можно проехать на автомобиле или на поезде через районы Херсонской или Запорожской областей. Я бы пока такой путь не советовал никому. Этот путь открыт только для экстремалов", — предположил Янков.
https://ria.ru/20220615/turisty-1795605818.html
https://ria.ru/20220606/krym-1793565394.html
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общество, россия, республика крым, сочи, херсонская область , запорожская область, кирилл янков
В Союзе пассажиров рассказали, как попасть в Крым этим летом
Председатель Союза пассажиров Янков: этим летом в Крым попасть можно на автомобиле
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Туристы пока не могут ездить в Крым, используя схему "самолет, аэропорт, море", отметил в интервью радио Sputnik
председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Он назвал "идеальный", "экстремальный" и два "нормальных" способа попасть на полуостров.
Аэропорт Симферополя закрыт для гражданских самолетов с начала специальной военной операции на Украине, но для того, чтобы провести летний отпуск в Крыму
, необязательно использовать эту воздушную гавань, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. По его словам, в сложившихся обстоятельствах лучший способ добраться до полуострова — железная дорога.
"Многие привыкли к схеме: сел в самолет, вышел из аэропорта Симферополя и через два часа ты на море. Сейчас эта схема недоступна. Люди будут ездить в Крым поездами, и это идеальный вариант", — сказал Янков.
Автовладельцы, живущие в центральных и южных регионах России, могут добираться до крымского побережья на собственных транспортных средствах, этот вариант — "нормальный", добавил председатель Союза пассажиров.
"Если у вас есть автомобиль, и вы хотите добраться до Крыма из Москвы или других не очень далеких (от полуострова. — Прим. ред.) городов, то, наверное, вам стоит ехать на своей машине и воспользоваться Крымским мостом. Это будет нормально", —уверен Янков.
Аналогичными по комфорту он считает маршруты, предполагающие использование двух видов транспорта: самолета и поезда. Такой вариант подходит для жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока, уточнил эксперт.
"В таком случае придется лететь на самолете до Сочи, а потом использовать поезд", — пояснил Янков.
Наконец, "экстремалы" могут воспользоваться появившейся возможностью добраться до Крыма по территории Херсонской и Запорожской областей, продолжил он.
"Теперь можно проехать на автомобиле или на поезде через районы Херсонской или Запорожской областей. Я бы пока такой путь не советовал никому. Этот путь открыт только для экстремалов", — предположил Янков.