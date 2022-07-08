https://ria.ru/20220708/kreditovanie-1801134653.html

МСП Банк расширяет программу кредитования МСП Удмуртии

МСП Банк расширяет программу кредитования МСП Удмуртии - РИА Новости, 08.07.2022

МСП Банк расширяет программу кредитования МСП Удмуртии

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, расширяет условия кредитования малого и среднего бизнеса в рамках совместной программы Удмуртской Республики и... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:23

2022-07-08T10:23

2022-07-08T10:23

мсп банк

удмуртская республика (удмуртия)

петр засельский

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, расширяет условия кредитования малого и среднего бизнеса в рамках совместной программы Удмуртской Республики и Корпорации МСП, сообщает пресс-служба банка.Теперь полученную в банке финансовую поддержку предприниматель может направить также на развитие предпринимательской деятельности или пополнение оборотных средств."Совместные усилия МСП Банка как финансового института развития и правительства республики направлены на развитие значимых для региона сфер деятельности. Расширенные условия обеспечат нашим клиентам возможность выбора целей кредитования. Ранее по условиям программы, бизнес мог получить финансирование только на инвестиционные цели", — сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Также расширен список приоритетных отраслей деятельности: туда добавлены сбор, обработка и утилизация отходов. Таким образом, по льготной программе кредиты стали доступны малым и средним предприятиям из 13 приоритетных для Удмуртии отраслей, а также осуществляющим экспортную деятельность.Кроме того, существенно снижен минимальный порог кредита: теперь он составляет 50 тысяч рублей против 3 миллионов рублей ранее. Как отмечают в банке, эти меры направлены на увеличение охвата программой кредитования субъектов МСП республики."По многочисленным просьбам от бизнеса Удмуртии мы расширили условия программы. С июля кредит можно оформить на оборотные цели и развитие предпринимательской деятельности. При этом на сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей кредит сроком на 3 года можно взять без залога, на сумму до 30 миллионов – с обеспечением", - прокомментировал первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.Программа для предприятий Удмуртии стартовала в конце мая. На текущий момент ее условия расширяются под потребности предпринимателей республики. Партнерство Корпорации МСП и МСП Банка с регионом нацелено на обеспечение предпринимателей финансированием по сниженной ставке: 7% годовых - для среднего бизнеса, 8,5% - для малого и микробизнеса.

https://ria.ru/20220705/razrabotki-1800402290.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, удмуртская республика (удмуртия), петр засельский