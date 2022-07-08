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Красноярский край получит почти 4 млрд рублей по ИБК - РИА Новости, 08.07.2022
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Красноярский край получит почти 4 млрд рублей по ИБК
Красноярский край получит почти 4 млрд рублей по ИБК - РИА Новости, 08.07.2022
Красноярский край получит почти 4 млрд рублей по ИБК
Два объекта дорожного строительства будут реализованы в Красноярском крае на выделенный правительством РФ инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) объемом почти... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:06
2022-07-08T15:06
красноярский край
марат хуснуллин
мотыгинский район
экономика
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КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Два объекта дорожного строительства будут реализованы в Красноярском крае на выделенный правительством РФ инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) объемом почти в 4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба губернатора и краевого правительства.По ее данным, решение было принято президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина."Красноярскому краю одобрено выделение инфраструктурного бюджетного кредита в объёме 3,7 миллиарда рублей на реализацию двух проектов в сфере дорожного строительства. Так, 2 миллиарда рублей будут направлены на реконструкцию автодорог в Мотыгинском районе", - говорится в сообщении.Планируется обновить участок "Раздолинск – Южно-Енисейск – Кировский" протяженностью в 41 километр и подъезд к Партизанску (8,2 километра). Это обеспечит круглогодичную транспортную связь Мотыгинского района с центральными районами края и позволит реализовать новые инвестиционные проекты на правобережье Ангары."Ещё 1,7 миллиарда рублей будут вложены в строительство и реконструкцию автодороги ул. Лесная – Николаевский мост в Красноярске (протяженность 5,5 км). Новая магистраль вдоль левого берега Енисея позволит снизить транспортную нагрузку на Центральный и Октябрьские районы города. Кроме того, эта дорога обеспечит транспортную доступность площадок жилищного строительства с общим потенциалом 750 тысяч квадратных метров жилья", - сообщает пресс-служба.Глава краевого кабмина Юрий Лапшин отметил, что Красноярский край одним из первых включился в работу по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов. По поручению губернатора приоритетом в подборе проектов стали транспортные и дорожные системы."Проект реконструкции дорог в Мотыгинском районе станет логичным продолжением строительства Высокогорского моста и "распечатает" значительный инвестиционный потенциал севернее Ангары. В свою очередь проект автодороги по левобережью Красноярска "распечатывает" потенциал жилищного строительства. Оба проекта имеют ярко выраженные просчитанные эффекты, здесь наглядно видно, как развитие инфраструктуры влечёт за собой полноценное социально-экономическое развитие территории", - цитирует Лапшина пресс-служба.
https://ria.ru/20220704/sotrudnichestvo-1800196215.html
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красноярский край, марат хуснуллин, мотыгинский район, экономика
15:06 08.07.2022
 

Красноярский край получит почти 4 млрд рублей по ИБК

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Два объекта дорожного строительства будут реализованы в Красноярском крае на выделенный правительством РФ инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) объемом почти в 4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба губернатора и краевого правительства.
По ее данным, решение было принято президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
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"Красноярскому краю одобрено выделение инфраструктурного бюджетного кредита в объёме 3,7 миллиарда рублей на реализацию двух проектов в сфере дорожного строительства. Так, 2 миллиарда рублей будут направлены на реконструкцию автодорог в Мотыгинском районе", - говорится в сообщении.
Планируется обновить участок "Раздолинск – Южно-Енисейск – Кировский" протяженностью в 41 километр и подъезд к Партизанску (8,2 километра). Это обеспечит круглогодичную транспортную связь Мотыгинского района с центральными районами края и позволит реализовать новые инвестиционные проекты на правобережье Ангары.
"Ещё 1,7 миллиарда рублей будут вложены в строительство и реконструкцию автодороги ул. Лесная – Николаевский мост в Красноярске (протяженность 5,5 км). Новая магистраль вдоль левого берега Енисея позволит снизить транспортную нагрузку на Центральный и Октябрьские районы города. Кроме того, эта дорога обеспечит транспортную доступность площадок жилищного строительства с общим потенциалом 750 тысяч квадратных метров жилья", - сообщает пресс-служба.
Глава краевого кабмина Юрий Лапшин отметил, что Красноярский край одним из первых включился в работу по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов. По поручению губернатора приоритетом в подборе проектов стали транспортные и дорожные системы.
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"Проект реконструкции дорог в Мотыгинском районе станет логичным продолжением строительства Высокогорского моста и "распечатает" значительный инвестиционный потенциал севернее Ангары. В свою очередь проект автодороги по левобережью Красноярска "распечатывает" потенциал жилищного строительства. Оба проекта имеют ярко выраженные просчитанные эффекты, здесь наглядно видно, как развитие инфраструктуры влечёт за собой полноценное социально-экономическое развитие территории", - цитирует Лапшина пресс-служба.
 
Красноярский крайМарат ХуснуллинМотыгинский районЭкономика
 
 
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