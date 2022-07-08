Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/kravtsov-1801262559.html
Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания
Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания - РИА Новости, 08.07.2022
Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания
Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, 38 тысяч организаций задействованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:07
2022-07-08T16:24
общество
владимир путин
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_0:99:2968:1768_1920x0_80_0_0_51d496935c7de0db9d6d170373a0b979.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, 38 тысяч организаций задействованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, по плану. Всего задействовано свыше 38 тысяч организаций. По числу детей, которые в этом году отдыхают в летних оздоровительных учреждениях, это порядка шести миллионов человек. Мы уже вышли на прежний, доковидный уровень", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20220708/kravtsov-1801182059.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_10b5c1ae59b0ff966712f7bffd5c123f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
16:07 08.07.2022 (обновлено: 16:24 08.07.2022)
 
Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания

Кравцов: оздоровительная кампания проходит штатно, в ней участвуют 38 тысяч организаций

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, 38 тысяч организаций задействованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, по плану. Всего задействовано свыше 38 тысяч организаций. По числу детей, которые в этом году отдыхают в летних оздоровительных учреждениях, это порядка шести миллионов человек. Мы уже вышли на прежний, доковидный уровень", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.
В наших учебниках нет никакой агрессии: российский министр образования обратил внимание на учебники истории - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 12:50
Кравцов заявил, что в харьковских школах продолжат изучать украинский язык
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторДетские вопросыДетский отдых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала