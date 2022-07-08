https://ria.ru/20220708/kravtsov-1801262559.html
Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания
Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания - РИА Новости, 08.07.2022
Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания
Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, 38 тысяч организаций задействованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:07
2022-07-08T16:07
2022-07-08T16:24
общество
владимир путин
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, 38 тысяч организаций задействованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, по плану. Всего задействовано свыше 38 тысяч организаций. По числу детей, которые в этом году отдыхают в летних оздоровительных учреждениях, это порядка шести миллионов человек. Мы уже вышли на прежний, доковидный уровень", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20220708/kravtsov-1801182059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
16:07 08.07.2022 (обновлено: 16:24 08.07.2022)
Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания
Кравцов: оздоровительная кампания проходит штатно, в ней участвуют 38 тысяч организаций