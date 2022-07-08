https://ria.ru/20220708/kravtsov-1801262559.html

Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания

Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания - РИА Новости, 08.07.2022

Кравцов рассказал, как проходит летняя оздоровительная кампания

Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, 38 тысяч организаций задействованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:07

2022-07-08T16:07

2022-07-08T16:24

общество

владимир путин

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, 38 тысяч организаций задействованы, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Летняя оздоровительная кампания проходит штатно, по плану. Всего задействовано свыше 38 тысяч организаций. По числу детей, которые в этом году отдыхают в летних оздоровительных учреждениях, это порядка шести миллионов человек. Мы уже вышли на прежний, доковидный уровень", - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20220708/kravtsov-1801182059.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых