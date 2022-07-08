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Кравцов заявил, что в харьковских школах продолжат изучать украинский язык
Кравцов заявил, что в харьковских школах продолжат изучать украинский язык - РИА Новости, 08.07.2022
Кравцов заявил, что в харьковских школах продолжат изучать украинский язык
Изучение украинского языка продолжится в школах Харьковской области, сообщил журналистам во время визита в город Купянск министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:50
2022-07-08T12:50
2022-07-08T15:21
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харьковская область
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КУПЯНСК (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 8 июл - РИА Новости. Изучение украинского языка продолжится в школах Харьковской области, сообщил журналистам во время визита в город Купянск министр просвещения России Сергей Кравцов.Ранее в пятницу Кравцов привез в Купянск несколько тысяч книг для школ и библиотек Харьковской области."Мы обсуждали уже с учителями украинских школ, что украинский язык, он будет (изучаться – ред.) как родной язык", - сообщил Кравцов.Он подчеркнул, что на территории Российской Федерации проживает очень много народов, которые обязательно изучают национальный язык. Министр сделал акцент и на том, что привезены новые книги по истории, и в них нет, в отличие от книг, использовавшихся Киевом в учебном процессе, никакой агрессии."Хочу отметить, что в наших книгах по истории, можно в этом убедится, и учителя могут в этом убедиться, нет никакой агрессии в отношении Украины, Европы, других стран, что к сожалению, было в учебниках украинских, которые использовал киевский режим", - пояснил министр.
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"В наших учебниках нет никакой агрессии": российский министр образования обратил внимание на учебники истории
"В наших учебниках нет никакой агрессии": российский министр образования обратил внимание на учебники истории
2022-07-08T12:50
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в мире, харьковская область, киев, украина, сергей кравцов
12:50 08.07.2022 (обновлено: 15:21 08.07.2022)
Кравцов заявил, что в харьковских школах продолжат изучать украинский язык
Кравцов: в школах Харьковской области продолжат изучение украинского языка