10:41 08.07.2022 (обновлено: 12:37 08.07.2022)
Рогозин ответил НАСА на обвинение в использовании МКС в политических целях
Рогозин напомнил НАСА, что именно США первыми попрали принцип космоса вне политики
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения НАСА в использовании Россией Международной космической станции в политических целях заявил, что США первыми попрали принцип "космос вне политики".
Ранее американская сторона обвинила Москву в использовании МКС для поддержки проводимой на Украине спецоперации. В НАСА считают, что это в корне несовместимо с основной задачей станции — развивать науку и технологии в мирных целях. Поводом для этого стала публикация на сайте "Роскосмоса" фотографии, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.
"Именно они (США. — Прим. ред.) политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей (бывшего и нынешнего) нашей отрасли, грубо попрали принцип "космос вне политики", лишив нас доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, пытаясь задушить русский космос — колыбель мировой космонавтики", — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он посоветовал американским партнерам "либо крестик снять, либо трусы надеть" и не "шикать и грозить пальчиком".
Россия, по его словам, будет делать на своем сегменте станции все, что сочтет нужным и полезным. Западным партнерам он посоветовал отменить "свои дурацкие санкции", если те хотят нормализации профессиональных отношений.
В конце июня Рогозин заявил РИА Новости, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага".
РИА Новости выяснило, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта; район Черного моря, где находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза", за неделю до удара украинских войск по объекту. Кроме того, американский спутник WorldView-1 снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки Украины; американский коммерческий спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода за три дня до украинского ракетного удара по городу.