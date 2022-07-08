https://ria.ru/20220708/kosmos-1801139774.html

Рогозин ответил НАСА на обвинение в использовании МКС в политических целях

Рогозин ответил НАСА на обвинение в использовании МКС в политических целях - РИА Новости, 08.07.2022

Рогозин ответил НАСА на обвинение в использовании МКС в политических целях

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения НАСА в использовании Россией Международной космической станции в политических целях заявил, что... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:41

2022-07-08T10:41

2022-07-08T12:37

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

сша

наса

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения НАСА в использовании Россией Международной космической станции в политических целях заявил, что США первыми попрали принцип "космос вне политики".Ранее американская сторона обвинила Москву в использовании МКС для поддержки проводимой на Украине спецоперации. В НАСА считают, что это в корне несовместимо с основной задачей станции — развивать науку и технологии в мирных целях. Поводом для этого стала публикация на сайте "Роскосмоса" фотографии, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением."Именно они (США. — Прим. ред.) политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей (бывшего и нынешнего) нашей отрасли, грубо попрали принцип "космос вне политики", лишив нас доступа к международному рынку микроэлектроники и коммерческих заказов, пытаясь задушить русский космос — колыбель мировой космонавтики", — написал Рогозин в своем Telegram-канале. Он посоветовал американским партнерам "либо крестик снять, либо трусы надеть" и не "шикать и грозить пальчиком".Россия, по его словам, будет делать на своем сегменте станции все, что сочтет нужным и полезным. Западным партнерам он посоветовал отменить "свои дурацкие санкции", если те хотят нормализации профессиональных отношений.В конце июня Рогозин заявил РИА Новости, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага".РИА Новости выяснило, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта; район Черного моря, где находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза", за неделю до удара украинских войск по объекту. Кроме того, американский спутник WorldView-1 снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки Украины; американский коммерческий спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода за три дня до украинского ракетного удара по городу.

https://ria.ru/20220603/kosmodrom-1792787030.html

https://ria.ru/20220405/kosmos-1781952101.html

https://ria.ru/20220426/mks-1785585028.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, наса, ситуация в днр и лнр