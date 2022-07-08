https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801328577.html

В Южной Корее зафиксировали новую волну COVID-19

В Южной Корее зафиксировали новую волну COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2022

В Южной Корее зафиксировали новую волну COVID-19

Южная Корея переживает новую волну коронавируса, органы здравоохранения планируют усилить борьбу с инфекциями, включая превентивные меры против распространения... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:35

2022-07-08T19:35

2022-07-08T19:35

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

южная корея

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СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Южная Корея переживает новую волну коронавируса, органы здравоохранения планируют усилить борьбу с инфекциями, включая превентивные меры против распространения оспы обезьян, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Как заявило ведомство, "ситуация с новой волной заболевания вызывает серьезные опасения".Число новых случаев коронавируса за сутки в Южной Корее уже четыре дня держится выше оставалось выше отметки в 18 тысяч человек. При этом примерно неделю назад этот показатель составлял менее 10 тысяч человек в сутки. Органы здравоохранения отмечают, что страна сталкивается с "очередной волной COVID-19".По данным KDCA, за последние сутки зарегистрировано 19 323 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших достигло почти 18,5 миллиона человек. Погибли 24 605 человек, уровень смертности составляет 0,13%.Как отмечает агентство Рёнхап, темп распространения вируса в последнее время возрос из-за увеличенной летом мобильности населения, ослабления иммунитета, появления новых субвариантов коронавируса, в том числе распространения более заразного варианта штамма "омикрон" BA.5.Южная Корея намерена представить более жесткие меры сдерживания вспышки COVID-19 к следующей неделе.Органы здравоохранения также принимают меры по всей стране для своевременного выявления возможных случаев заражения оспой обезьян. С 11 июля тестирование станет возможным в Институтах исследований в области здравоохранения и окружающей среды во всех регионах. Ранее сообщалось, что в Южной Корее был подтвержден первый случай этого заболевания.

https://ria.ru/20220708/immunitet-1801289027.html

южная корея

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, южная корея