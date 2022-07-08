https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801149144.html
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 556 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:15
2022-07-08T11:15
2022-07-08T11:15
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 556 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 556, госпитализированы 127 человек, выздоровели 397 человек, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 607 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 781 102 случаев коронавируса, выздоровели 2 589 110 человек, умерли 44 238 человек.
https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801147529.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 556 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек