https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801149144.html

В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 556 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:15

2022-07-08T11:15

2022-07-08T11:15

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 556 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 556, госпитализированы 127 человек, выздоровели 397 человек, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 607 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 781 102 случаев коронавируса, выздоровели 2 589 110 человек, умерли 44 238 человек.

https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801147529.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии