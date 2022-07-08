https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801147529.html
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19
Более 1,2 тысячи пациентов с СOVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 0,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:09
2022-07-08T11:09
2022-07-08T11:13
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи пациентов с СOVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 0,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 8 июля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 266 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 38 регионах России, снижение – в 40, ситуация не изменилась в семи.Более 3,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 49 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 2 787 человек, что на 12,3% меньше в сравнении с 7 июля."Выявлено 3 464 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 49 человек", - говорится в сообщении.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:09 08.07.2022 (обновлено: 11:13 08.07.2022)
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 3464 случая COVID-19, выздоровели 2787, умерли 49 человек
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Более 1,2 тысячи пациентов с СOVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 0,5% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 8 июля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 266 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,5%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 38 регионах России, снижение – в 40, ситуация не изменилась в семи.
Более 3,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 49 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 2 787 человек, что на 12,3% меньше в сравнении с 7 июля.
"Выявлено 3 464 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 49 человек", - говорится в сообщении.