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В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения "ковидных" ограничений - РИА Новости, 08.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095490.html
В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения "ковидных" ограничений
В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения "ковидных" ограничений - РИА Новости, 08.07.2022
В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения "ковидных" ограничений
Вводить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, заявил журналистам руководитель Екатеринбургского НИИ РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T00:21
2022-07-08T00:48
распространение коронавируса
общество
япония
италия
польша
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вводить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, заявил журналистам руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.При этом он не исключил, что ситуация с заболеваемостью в стране может измениться."Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас", — предупредил глава НИИ.Он уточнил, что заражение коронавирусом грозит тем, у кого нет иммунитета, и у невакцинированных.Ранее несколько стран сообщили о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе Япония, Италия и Польша. Об усилении седьмой волны коронавируса говорил и новый министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.
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общество, япония, италия, польша, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:21 08.07.2022 (обновлено: 00:48 08.07.2022)
 
В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения "ковидных" ограничений

Эксперт Семенов: в России не нужны ограничения из-за роста в мире числа больных COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вводить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, заявил журналистам руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

"Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет", — сказал Семенов.

При этом он не исключил, что ситуация с заболеваемостью в стране может измениться.
"Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас", — предупредил глава НИИ.
Он уточнил, что заражение коронавирусом грозит тем, у кого нет иммунитета, и у невакцинированных.
Ранее несколько стран сообщили о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе Япония, Италия и Польша. Об усилении седьмой волны коронавируса говорил и новый министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
00:19Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости COVID-19
 
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