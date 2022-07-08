https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095490.html

В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения "ковидных" ограничений

В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения "ковидных" ограничений - РИА Новости, 08.07.2022

В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения "ковидных" ограничений

Вводить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, заявил журналистам руководитель Екатеринбургского НИИ РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T00:21

2022-07-08T00:21

2022-07-08T00:48

распространение коронавируса

общество

япония

италия

польша

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вводить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире необходимости нет, заявил журналистам руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.При этом он не исключил, что ситуация с заболеваемостью в стране может измениться."Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас", — предупредил глава НИИ.Он уточнил, что заражение коронавирусом грозит тем, у кого нет иммунитета, и у невакцинированных.Ранее несколько стран сообщили о росте заболеваемости коронавирусом, в том числе Япония, Италия и Польша. Об усилении седьмой волны коронавируса говорил и новый министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.

https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095007.html

япония

италия

польша

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общество, япония, италия, польша, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии